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月花1000多元做美甲！男友忍半年「不敢娶妳」　她哭愣了

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO月花千元做美甲，男友一度喊不敢娶。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

若不影響生活品質，每個人有自己的嗜好也錯了嗎？一名妹子討拍直呼，迷上做美甲已一陣子了，每天看著手指美到不行，讓她身心感到愉悅。某天原PO突然詢問男友「好看嗎？」不料男友直批浪費錢，甚至脫口而出「會不敢娶妳」的想法，讓原PO難過不已，「都是花我自己的錢，真的有這麼誇張嗎？」

一名女網友在Dcard表示，迷上做美甲約半年左右，而她在辦公室工作，尤其打字時，看著10隻精緻的手指頭閃瞎自己，讓原PO感到療癒又開心。

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最近原PO心血來潮也詢問男友「好看嗎？」不料答案讓原PO崩潰又難過。男友搖頭直呼，每個月做美甲浪費錢，說著說著又扯到雙方價值觀不同，更坦言「會不敢娶妳」之類的話。

對此，原PO也急忙解釋，「做美甲又沒多少錢...每個月1000多而已」，認為少吃幾次大餐就好了。最後，原PO也真心求問大家看法，「而且都是花我自己的錢，真的有這麼誇張嗎？」

文章曝光後，底下網友兩派戰翻，「這種錢都要吵的男生才沒人敢嫁吧」、「既然價值觀不合...不敢娶那就分手啊。美甲/遊戲課金/收集模型/限量鞋等，都是個人興趣，只要經濟許可，不影響未來規劃（買房/養小孩/醫療/退休）花自己的錢在興趣沒什麼問題」、「不打扮，男人可能會偷吃嫌棄；打扮了，又說浪費錢，沒花到你一毛錢真的是先閉嘴」、「分手！已經看到結婚多痛苦」。

另一票網友認為，要看花費與薪水或存款的佔比，「價值觀不同，是我的話我也覺得美甲真的花錢，更何況1000多元」、「如果是精緻窮真的母湯，佔收入比不高的話就還好。題外話，我生活圈大家現在年薪都百萬以上反而過得很節省，賺得都是辛苦錢啊」、「妳月薪多少、開銷多少等內文沒提到？若是月光族一個月存不多還敢做指甲，男友不敢娶也能理解」。

事後，原PO也回應後續，目前兩人已經合好了，「跟男友溝通後，他也說他言重了」，而原PO強調有在存錢，「雖然不是百萬年薪但還過得去，跟男友不會差太多，但他確實是除了玩樂，沒有其它購物上的花費，所以一比就輸了！」

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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