獨／高雄男初體驗虛驚！金手指浮「短黑線」　醫笑：太激烈出血　

▲高雄市一名男子發現自己的指甲有「短破折號」，竟然是美甲造成 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

指甲長出小黑線真的嚇死了！高雄市就有一名男子發現自己的大拇指以及無名指的指甲出現了短短的黑色線，他透過網路爬文查詢懷疑自己是不是罹患了重症，嚇到跑去看皮膚科，檢查發現是甲床瘀青，不排除是美甲造成。

收治這名病患的彭賢禮皮膚科診所醫師葉昱廷，回想當初這名患者來的情況表示，這名患者伸出手來表示自己的手指甲底下出現了「黑黑的直線條」，感覺就像是短破折號，而且手還不停發抖，患者自述透過網路爬文，深怕自己是罹患癌症，葉昱廷透過皮膚鏡仔細檢查之後發現，指甲底下有微血管的小破裂，經過尋問這才發現過年前，他進行美甲初體驗，所以應該是美甲過程當中造成的。

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▲高雄市一名男子發現自己的指甲有「短破折號」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一名男子發現自己的指甲有「短破折號」 。（圖／記者吳奕靖攝）

葉昱廷說，人的指甲也是有透氣構造，但是塗上美甲的物質之後，會讓指甲透氣的功能喪失，所以有時候碰到水就不容易被蒸發掉，所以指甲會因為潮濕會讓細菌、黴菌滋生，他之前也有遇過有女患者在做了美甲好幾個月之後，卸掉美甲發現指甲整個就是嚴重感染，呈現灰指甲。

葉昱廷強調，指甲出現黑線，比較嚴重的是「縱向黑甲症」，黑線的部分會從指甲根部往前長，顏色會相對更黑一些，像是深黑色或是深咖啡色，而且持續在變寬，同時影響到指甲旁邊的皮膚也變色，就要特別注意了！另外還有因為自體免疫性疾病，像是紅斑性狼瘡會攻擊自己的微血管，讓微血管自行破裂，另外還有感染性的心內膜炎，感染性的心內膜炎都是因為心瓣膜疾病患者，如果伴隨發燒，指甲又有黑色線條，就要趕緊去就醫。

▲彭賢禮皮膚科診所醫師葉昱廷 。（圖／記者吳奕靖攝）

他也提醒製作美甲時，要定期自行檢查指甲有沒有厚度增加或是有分泌物，如果厚度增加、有一些屑屑產生或是顏色變得不太一樣的時候，可以尋求皮膚科醫師診察。