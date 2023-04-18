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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「薪」酸！一公家機關約聘做10年月入沒3萬　他批政府帶頭領低薪

▲▼時代力量黨團召開「吉仲升官當部長，基層薪水何時漲？」記者會。（圖／記者杜冠霖攝）

▲時代力量黨團召開「吉仲升官當部長，基層薪水何時漲？」記者會。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

農田水利會2020年改制為公務機關，17個水利會改為管理處，由農田水利署統轄。然而，轄下有許多約聘和臨時人員月收入竟不到3萬。時代力量立院黨團18日協同農水署工會召開記者會，呼籲農委會主委陳吉仲落實立法院決議，正視農水署勞工低薪問題，積極與工會共同協商調薪方案。

時代力量立委邱顯智表示，水利會已經在 2020 年正式改制為公務機關農水署，仍而其轄下仍有許多約聘和臨時人員的薪資待遇始終貼合著基本工資，其中不乏已經工作超過10年以上勞工，薪資除了不到3萬元，還長期處在定期契約、一年一聘，相當不穩定的工作狀態。

邱顯智指出，過去時力黨團曾提案要求農水署調查、研議改善相關人員的勞動條件，但農水署竟然無視立法院決議，僅以「公務機關調薪須配合政府政策」為由，迴避農水署勞工低薪問題，甚至拒絕和基層勞工對話協商。

時代力量立委陳椒華指出，最近執政黨大力推動組改，農委會又即將升格為農業部，陳吉仲主委準備升官當部長，但上位者位子升格了，基層勞工的待遇也能跟著改善升格嗎？

陳椒華呼籲，農委會應上緊發條、督促農水署主動擔起改善低薪的職責，絕不可消極以對，讓農水署勞工的薪資只能隨著基本工資調整。若農水署拒絕與基層溝通討論，不願共同研擬未來調薪措施，將令盡心盡力的員工寒心。

農水署工會理事郭又綺表示，4 年前行政院就曾提出公部門帶頭調薪方案，讓政府機關、公務機關內臨時、派遣、約僱人員加薪至3萬。結果水利會改制為公務機關後，卻發現現在還有非常多基層人員薪資不到3萬，違背中央規定，農水署難道是在打臉行政院嗎？

郭又綺強調，今年3月工會曾發文要求協商，但農水署卻拒絕和工會召開正式的協商會議，甚至拒絕提供協商資料。呼籲農水署別成為公部門最糟糕示範，要求農水署儘速和工會協商調薪方案，幫未滿3萬的人員調薪。

農水署工會秘書吳嘉浤表示，工會3月就發函給資方，距離立法院決議要求農水署提交報告的時間只剩1個月，但到現在都還沒有收到農水署的開會通知，當初協議5月18日之前就要提供報告，現在卻完全拒絕與工會協商，態度相當傲慢，藐視立法院、總統府決議。

吳嘉浤痛批，行政院一直說有政府會做事，轄下員工薪資卻不到3萬，看起來狠狠被打臉，農水署是農委會的直屬機關，請陳吉仲證明自己具有成為部長的能力，認真解決農水署的低薪問題。

邱顯智表示，政府若沒有對勞動問題展現態度，民間企業當然跟著政府腳步做，政院4年前就說行政機關應該起帶頭作用，就像台鐵公司化，若連公家單位約聘人員都是基本工資，民間企業當然是跟著公部門角度。

對於青年失業問題，邱顯智指出，青年有很大一部分是約聘跟外包人員，政府應該展現保護基層勞工跟青年工作者的態度，否則政府通通都在讓人做這些過勞、低薪的事情。

對於經濟成長率，邱顯智痛批，政府宣傳經濟成長率根本是沒有看到基層人民的痛苦，對於超徵稅額，主計總處說的很清楚，是因為電子業跟機械出口成長，但服務業跟傳產製造業當然沒有政府宣傳的這麼好，機械業的榮景是否真的能雨露均霑？這是很大的問題，基層做了10幾年新資2萬6，政府必須看到人民的痛苦。

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