毛豬價格逐漸下降　陳吉仲：產銷回穩「消費者可放心購買」

▲國內毛豬產銷狀況逐步回穩，農委會籲消費者放心購買。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內毛豬價格來到史上新高，眼見端午節將至，外界擔心豬肉價格恐重演蛋荒，又貴又缺。農委會主委陳吉仲昨（15日）晚在臉書發文指出，已盤點國內整年生產量、庫存及進口量，絕對會滿足國人一年約54萬公噸的豬肉所需，且目前毛豬拍賣價格已在綠燈區，保證價格與供應無虞，呼籲消費者多購買國產豬肉。

依農委會畜產行情資訊網公告，毛豬平均價格在4月8日飆到99.96元後，已逐漸下降，昨天降到91.39元，拍賣總頭數約1.5萬隻。畜牧處說明，日前豬價飆升，主要是受節日效應影響，加上連假供應豬隻較少，價格才會上揚，經調度豬源，毛豬產銷供應已逐漸恢復平穩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲表示，國內一年約消費52-53萬公噸的豬肉（不含內臟及其他可食部位），其中9成為國產豬，另外1成來自國外進口。去年烏俄戰爭導致能源價格及玉米等原物料價格上漲，毛豬的生產成本由每公斤70元增加至82元以上，這也影響到進口價格，所以今年前3個月的國外進口量減少了1.12萬公噸（約37%），進口價格來到每公斤103元，比去年同期進口的76元上漲34%。

陳吉仲指出，國內近6000場的養豬畜牧場，有1500多場配合百億基金做養豬場的設施設備改善，調整期內會導致國內的產量減少15萬頭，再加上國內育成率尚未大幅度提升，全年約減少20萬頭屠宰量（國內一年平均屠宰頭數為800萬頭）。

陳吉仲進一步指出，面對豬價波動，農委會盡力維持豬價在綠燈區以保障豬農收益，透過台糖及養豬大戶配合調度滿足短期需求、調整國內庫存及業者進口、提高育成率降低成本、改善畜舍增加競爭力等措施來滿足國人豬肉所需。