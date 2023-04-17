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農糧署推「班班吃鳳梨」防價格崩盤　全教總批：又拿營養午餐消庫存

▲台灣鳳梨外銷日本。（圖／農糧署提供）

▲繼「班班吃石斑」後，農委會又要推廣國產鳳梨進入學校營養午餐食材。（圖／農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

正值鳳梨盛產季節，今年受天候影響，南部產區產季撞期，導致量多價跌，農民擔心恐出現價格崩盤情況，從4月起進入年度鳳梨產量高峰期，加上中國對鳳梨禁令未解除。農委會農糧署宣布，將首度推廣鳳梨進入校園營養午餐食材，這學期就會有20所學校吃到。對此，全國教師工會總聯合會批評，不要每次農漁產品賣不掉，才想到學生，簡直把學校營養午餐當消庫存平台。

農糧署將於明天舉行「112年鳳梨進入校園午餐食材發表記者會 」，農糧署表示，為協助產地農民團體推展國產優質鳳梨多元通路，將與營養午餐團膳業者、產地農民團體合作推動優質鳳梨進入校園午餐，本學期首波預計有20家全台灣學校採用優質鳳梨入菜，總採購量達100噸。

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農糧署表示，鳳梨是入菜的好食材，為展現鳳梨作為食材的優質特色，特別邀請知名主廚周維民（小周師）示範鳳梨入菜，發表營養午餐新菜色；另為解決鳳梨削皮的人力負擔，也將展示新研發的國產鳳梨削皮機，以提升團膳與餐飲食材業者使用國產鳳梨意願，帶動國內消費者食用鳳梨的風氣。

全教總文宣部主任羅德水表示，政府對於農漁產品的行銷推廣應該有更好的作法，不要每次賣不完，就想到學生跟國軍，雖然對學生來說，新食材入菜可以嚐鮮，但這種「政策配合下的菜色」不免引來負面批評，因為每次都是產量過剩、或被中國下禁令，就把學校營養午餐當成消庫存的平台。

農糧署主秘陳啟榮表示，政府對於正值產季的農漁產品都會有相關的行銷措施，包括推動內外銷與加工措施等，跟這次的產銷調節與中國下禁令沒有直接關係，純粹是想推廣國產優質鳳梨。

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