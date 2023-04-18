中宣布黃海軍演3小時！朝野黨團都譴責　他批：跟北韓一樣小動作一堆

▲中國海事局發航行警告 預告黃海18日有「重大軍事活動」。（圖／中國海事局）



記者杜冠霖／台北報導

中共解放軍上周才完成為期三天的軍演，不過後續仍持續派遣機艦在台海周邊有軍事行動；而中國大陸青島海事局宣布18日上午在黃海進行軍事活動。對此，朝野立委都連聲譴責，國民黨團總召曾銘宗呼籲，一再軍演無助於兩岸和平、正面發展，中華民國人民不會接受。民進黨立委鄭運鵬也批評，泱泱大國，不需要搞得跟北韓一樣、小動作一堆。

中國大陸青島海事局在17日晚間發布航行警告，公告18日上午9點到12點，將會在黃海進行重大軍事活動，禁止相關航行，不過也未有說明計畫內容與類型。對此，曾銘宗喊話，自己代表國民黨團呼籲中國大陸，一再軍演無助於兩岸和平、正面發展，中華民國人民不會接受，建議中國大陸不要再做相關行為。

鄭運鵬表示，中國軍演有時候蠻突然的，這不是一個大國做法，資訊上鄰國可以互相通報，中國是泱泱大國，不需要搞得跟北韓一樣、小動作一堆，影響大家的經濟生活跟觀感，對中國周邊關係沒有太多好處，搞不太懂他為何這些資訊都要臨時，應該要好好考慮一下。

鄭運鵬指出，中國凡事都希望達到對外威嚇、對內鎮壓效果，很多事情沒有做到位、宣傳效果還是很大，這是中國的阿Q個性，相信其他國家也會跟台灣一樣習以為常，每件事情都雷聲大雨點小。

鄭運鵬直言，中國這些動作無助於區域穩定跟對外關係，怎麼看這些動作都是壞處多、好處少，其他國家也會慢慢警覺，中國應該要降低這些軍事演習比例。

時代力量發言人余佳蒨也批評，中國就是在威脅台海安全和區域穩定，呼籲國際社會和國內各黨正視中國片面改變現狀的事實，更明確地聲援台灣的獨立自主及國際參與。

余佳蒨表示，近年中國軍機艦擾台已成「新常態」，軍演次數和外交打壓更是大幅增加，造成我國邦交數量減少，台海穩定被挑戰，區域安全受威脅，顯見所謂的「現狀」其實已遭到中國的片面改變。