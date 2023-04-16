帶豬肉產品入境違規暴增！　高風險航班加強執法「首次就罰20萬」





▲帶豬肉產品入境違規暴增，防檢局設置綠線臺區域，對高風險航班加強執法。（圖／農委會防檢局提供）

記者楊惠琪／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，隨著國境解封，今年出入境人數明顯增加，違規攜帶豬肉產品入境旅客激增，今年已有134人違規挨罰20萬元，逼近去年全年違規人數。應變中心即起針對中國大陸(含香港、澳門)、越南、泰國及馬來西亞等特定高風險航班加強執法，一經查獲即開罰，阻絕非洲豬瘟入侵。

應變中心指出，今年至3月26日止，違規攜帶豬肉產品入境被裁罰20萬元的旅客人數已有134人，較111年全年被裁罰人數170人，明顯增加。

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應變中心表示，各入境港站自4月10日起執行入境旅客關務署綠線區域加強執法，以中國大陸(含香港、澳門)、越南、泰國及馬來西亞等特定高風險航班，由防檢局會同關務署於綠線檯區域，搭配檢疫犬組加強執行旅客行李查驗工作，一經查獲違規攜帶動植物檢疫物即依法裁處，絕不寬待。

防檢局表示，旅客違規攜帶豬肉產品常見的有韓國血腸、越南含肉糕餅、中國大陸臘肉製品、香港的雞仔餅，以及火鍋調理包等，都含有肉類成分，提醒回國前，先檢查行李箱內的伴手禮，是否有肉品成分。第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元；外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署當場拒絕其入境。

防檢局進一步說明，包括牛豬雞鴨鵝等禽畜肉類製品，以及動植物用藥品、含禽畜成分的寵物食品、溫泉蛋、鮮奶、盆栽、土壤、昆蟲等，都是不能攜帶入境的物品，民眾如果不小心誤攜入境，或不確定是否可以攜帶入境，可在出海關前先詢問設置在行李轉盤附近的動植物檢疫櫃臺，若當場丟棄就不會挨罰。

▲帶豬肉產品入境違規暴增，農委會對高風險航班加強執法。（圖／農委會防檢局提供）