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主流民意不接受九二共識　67.1％不贊同「台灣大陸同屬一中」

▲▼國人對「九二共識」相關問題的態度最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲國人對「九二共識」相關問題的態度最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九日前結束訪中返台時宣稱「九二共識又活過來了」，引發熱議。台灣民意基金會17日公布「國人對『九二共識』相關問題的態度」即時民調，結果顯示，高達6成7民眾不贊同「台灣與大陸同屬一個中國」，台灣社會主流民意明確不接受九二共識的核心概念，且在國民黨支持者中，也有3成9表示不贊同。

民調結果顯示，當被問及是否贊同「台灣與大陸同屬一個中國」時，6.9%民眾表示非常贊同，15.6%還算贊同，25.3%不太贊同，41.8%一點也不贊同，7.9%沒意見，2.4%不知道、拒答，換句話說，高達6成7民眾不贊同「台灣與大陸同屬一個中國」，2成3贊同，同時，強烈不贊同的人高達4成2，顯示台灣社會主流民意明確不接受九二共識的核心概念。

此外，從政黨支持傾向看，除了國民黨支持者多數贊同「台灣與大陸同屬一個中國」外，其他各黨都呈現絕大多數不贊同，具體地說，國民黨支持者中，5成3贊同，3成9不贊同；民進黨支持者中，2.9%贊同，9成4不贊同；民眾黨支持者中，2成3贊同，7成3不贊同；中性選民中，1成6贊同，6成不贊同。

進一步詢問「前總統馬英九說『台灣與大陸同屬一個中國，一個中國就是中華民國』，請問您贊不贊同？」結果發現，17.1％民眾表示非常贊同，21.2%還算贊同，20.6%不太贊同，29.8%一點也不贊同，8.7%沒意見，2.6%不知道、拒答，5成民眾不贊同「台灣與大陸同屬一個中國，一個中國就是中華民國」，3成8贊同，顯示台灣人過半數不接受國民黨版的「九二共識」。

最後，對於「中國國家主席習近平說『台灣與大陸同屬一個中國，一個中國就是中華人民共和國』，請問您贊不贊同？」結果發現，僅2.8%民眾表示非常贊同，5.3%還算贊同，21.5%不太贊同，62%一點也不贊同，5.7%沒意見，2.8%不知道、拒答，換句話說，8成4民眾不贊同「台灣與大陸同屬一個中國，一個中國就是中華人民共和國」，8.1%贊同，同時，有高達6成2強烈不贊同，這項發現傳達了一個清楚且強烈的訊息：不接受「中共版九二共識」已接近是台灣全民的共識。

本次調查由台灣民意基金會董事長游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2023年4月9日11日3天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1068人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▲▼國人對「九二共識」相關問題的態度最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼國人對「九二共識」相關問題的態度最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

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