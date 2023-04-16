王世堅稱自己在黨內「人緣好」　大嘆：初選扯派系根本亂噴一通

▲王世堅今天到太平市場掃街。（圖／翻攝自王世堅臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選戰況激烈，立委何志偉、市議員王世堅不斷隔空交火、互控對方攻擊自己。王世堅16日再度透過臉書強調，自己在黨內向來人緣很好，因為大家知道他的個性，還有做人做事的方式，他也大嘆，初選扯到派系根本是亂噴一通，真的請有心人不要傷及無辜。

王世堅表示，他向來有什麼證據講什麼話，初選就是過程，真的請有心人不要傷及無辜。他強調，自己在民進黨裡面人緣向來很好，好多人愛護他、支持他，扯到派系根本是亂噴一通，因為大家都知道他的個性，還有做人做事的方式，「我這個人，敢做敢當，不會人前一套、人後一套。」

王世堅直言，自己是資深黨員，對黨內的批評沒有少過，但他唯一支持民進黨推派出的候選人，「所以我不懂為何某些人只會不斷強調自己信賴台灣？信賴台灣不是基本的嗎？要看怎麼做而不是光會說。我越講越覺得莫名其妙，算了...」

此外，王世堅也分享自己今天拜票的過程，他提到，今天天氣很好也很熱，跟太平市場的攤商老闆與採買民眾一樣熱情，在拜訪大家的路程，好多支持者為他加油打氣，要他不要在意那些負面攻擊，他們一定幫我顧電話，還有一些朋友很熱心，看到他就立刻拿起智慧型手機教他這山頂洞人怎麼用；還有朋友拿棒球要我簽名，他真的很感恩。他更打趣說道，「我要跟大家炫耀一件事，有家長抱著嬰兒跟我聊天，小朋友笑得很開心，沒有哭。」