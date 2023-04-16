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高嘉瑜曝和徐巧芯相似之處　分析兩人選舉結果都關係到「這事」

▲▼民進黨黨團大會 高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱有意投入2024港湖區立委選舉，8日舉行基進北市黨部開幕茶會時，不少綠營大咖都到場支持，該區現任民進黨立委高嘉瑜則表示，應以民調整合，避免保送國民黨。她15日再提到，自己和近期力爭國民黨內立委出線的台北議員徐巧芯有某種程度的相同，這次兩人的選舉結果，都關係到政黨對於她們這樣的年輕人所抱持的態度。

高嘉瑜在節目《全民平評理》中表示，目前該區民進黨提名的人只有她，但如果他黨有人要參選，她當然希望能「整合」是最好，但如果無法，她也會全力為民進黨守住這一席。她提到，自己和徐巧芯有點像，大家都在看在一個公平的制度下，黨內會不會給年輕人機會，讓一個早餐店女孩（徐巧芯）能選上立委，而自己就是一個百貨行女兒，跟徐巧芯一樣沒有派系、沒有背景，但民進黨願意給年輕人機會，讓她能在選區耕耘，在一個藍大於綠的選區當上議員、選立委。

高嘉瑜直言，雖然她在台灣主體性、台灣價值等議題上與民進黨態度一致，但在很多政策、想法上可能不太一樣，她認為，她所代表的就是年輕人、中間選民的聲音，而像她這樣的人能不能被民進黨認同，是大家都在看的，也顯示出民進黨這塊能不能獲得支持，所以她和徐巧芯的選舉結果，都關係到政黨對於她們這樣的年輕人所抱持的態度和支持。

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