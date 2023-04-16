王世堅嗆何志偉別含血噴人　他再嘆：想到蕭美琴晚上都睡不好

▲王世堅、何志偉。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選戰況激烈，立委何志偉、市議員王世堅不斷隔空交火，何志偉日前批評王世堅重演16年前初選時傷害蕭美琴的套路，王世堅16日稍早反駁不要含血噴人，「這不是男人應有的作為」。對此，何志偉下午受訪時回應，「看到蕭美琴那時的痛，我晚上都睡不好」，自己最了解蕭美琴當時的心境。

何志偉日前表示，蕭美琴當年與王世堅初選時，因為被打成「中國琴」而在政壇消失10年，要求王世堅像個男人一樣好好道歉。王世堅16日上午受訪時回應，誰像個男人社會有定見，希望何志偉不要用這句話，不要再含血噴人。

針對王世堅的回應，何志偉下午受訪時直言，「他當時做了什麼事，如果大家會上網的話，自己查查看」，那場仗是每個民進黨的人心中的痛。他也批評，王世堅要為黨多做一點事的話再來講話，而不是砲火一直向內，如果真的覺得黨有要改變的地方，要提出願景。

何志偉說，「看到蕭美琴那時候的痛，其實我這幾天晚上都睡不好，因為當時打蕭美琴的套路，現在又開始了，看看那時的蕭美琴，我現在最能了解她的心境。」

何志偉坦言，其實這場選舉選到現在他真的滿累也滿難過的，「怎麼可以罵你的朋友、同志是惡魔，然後罵賴清德是惡魔的小弟，這些都是會讓支持者傷心的事」。他強調，這應該是一場君子之爭才對，自己的問政成績大家都看得到，一切都交由選民的智慧來判斷了。