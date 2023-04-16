王世堅、何志偉連日交鋒後首同台　碰面第一件事：先加Line

▲民進黨立委何志偉。（資料照／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選最快17日開始民調，立委何志偉、市議員王世堅連日隔空駁火，不過，兩人16日下午首度在社子島同台時，最近剛換智慧型手機的王世堅與何志偉加了Line，由於王不太會操作智慧型手機，何便掏出手機掃碼、加好友，成為一段意外的小插曲。

何志偉與王世堅今天下午在台北葫蘆寺繞境掃街同台，這也是初選選戰開打以來兩人首度公開同框。媒體詢問王世堅和何志偉是否要交換Line，王略帶尷尬地掏出手機說，他還不太會用Line，要請媒體教他；何則說，他願意教王世堅，隨即掏出手機幫王世堅操作，並傳了一段訊息給王世堅。

此外，何志偉會前受訪說，他平時就全力在地方奔走，內臟脂肪數值剩下3，「歡迎他（王世堅）來到我的選區，絕對不會尷尬，有越多人關心社子島，當然是好事」，選民都是有智慧的，誰有做事、幫選民爭取福利，他們都看在眼裡，自己之所以能夠拿到史上最高得票率，是因為長期的認真努力，交出問政成績單。

王世堅會前受訪表示，他一點也不尷尬，選舉是一時的，兩人是地方經營上的夥伴。他說，整個台北市、整個台灣都是身為市議員、立委應該服務的地方，尤其台北市就這麼大，每位議員和立委都不應該區分這是哪一區、誰的區，例如自己在大同出生、中山長大，「選舉是一時的啦」，過去他就在這邊經營過、參選過，因此地方才有這麼多朋友。

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者陳家祥攝）