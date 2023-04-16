羅友志爆「侯友宜曾拿500萬搓湯圓」　嗆：不好好做事將每日一爆

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁、鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜出手協調國民黨內新北市立委初選，勸退新北市議員劉哲彰出征，禮讓現任立委羅明才。媒體人羅友志16日則在臉書爆出，2014年他投入黨內立委初選時，侯友宜曾拿出500萬想「搓湯圓」，更放話侯友宜再不好好做事將每日一爆。對此，記者向侯市府詢問回應，不過市府目前尚不就此議題進行回應。

「侯友宜又出手了！但是我想請教『留著漲』的是，有沒有跟你說他要『出錢』啊？」羅友志透露，2014年，當時他投入國民黨初選的時候，因為他的票「據說」直接影響到某位「高層屬意人選」，會讓整個佈局大亂，造成「傘節鬆脫」，某天下午，當時的新北市副市長侯友宜就跟他約在新北市副市長辦公室旁的會議室，噓寒問暖幾句後，直接了當說，「兄弟，這次議員的盤是我在操的，土樹三鶯你就不要選了，去汐止吧，我們這邊會出500萬！」

羅友志聽聞後立刻問「是誰的500萬？」，侯友宜僅回應，「反正我們有資金，這樣對大家都有好處」，但他表示，「可是我沒好處啊，我要怎麼面對我們羅家落地生根，住400年的鄉親？只為了500萬？而且，這行為不是搓湯圓？」，之後因為他不接受，所以這個約定並未成立。

羅友志進一步指出，「後面還有兩個500萬，不是『我們有資金』，是有名有姓的喔！你們有沒有興趣聽啊？」他最後更放下狠話，「我跟你約定過了，你好好做事，我不會找你麻煩，你每天黑龍轉桌，我就每日一爆！」