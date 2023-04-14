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嘉義長庚攜手灣聲樂團走進社區　音樂療癒民眾身心

▲▼ 嘉義長庚攜手灣聲樂團走進社區 用音樂療癒身心 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

▲▼ 嘉義長庚攜手灣聲樂團走進社區，用音樂療癒民眾身心 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了關懷地方居民的健康與生活品質，嘉義長庚醫院不僅提供高品質的醫療服務，還積極舉辦各項社區服務活動，讓醫療不侷限於醫院當中，更向外延伸至社區，落實醫院在地化的概念。今年，嘉義長庚醫院邀請了灣聲樂團一起走入社區及醫院，於4月12日至14日來到嘉義縣進行為期三天的演出，走遍六腳鄉蒜頭、塗師及東石鄉蔦松等長庚紮根的社區，透過弦樂帶給民眾磅礡的音樂饗宴。

▲▼ 嘉義長庚攜手灣聲樂團走進社區 用音樂療癒身心 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

▲嘉義長庚醫院院長楊仁宗 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

灣聲樂團是一個由年輕音樂家組成的弦樂團，以推廣台灣音樂文化為宗旨，曾多次參與國內外的演出與交流。此次與嘉義長庚醫院合作，是希望透過音樂的力量，為社區民眾帶來歡樂與溫暖。

▲▼ 嘉義長庚攜手灣聲樂團走進社區 用音樂療癒身心 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

在社區的演出中，灣聲樂團演奏了多首知名的台灣小調，如「卑南古調」、「外婆的澎湖灣」等，讓現場的長輩們感受到親切與回憶。社區的長輩們不僅用最熱情的掌聲回饋樂團的演出，還跟著唱起了耳熟能詳的歌詞，場面十分溫馨。有些長輩甚至還拿出手機錄影，說要跟親友分享這難得的美好時光，亦表示非常感謝嘉義長庚醫院不僅關懷社區民眾的身體健康，還舉辦音樂的表演活動，帶給社區正能量。

▲▼ 嘉義長庚攜手灣聲樂團走進社區 用音樂療癒身心 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

在醫院的演出中，灣聲樂團則演奏了多首浪漫的曲目，如「夜來香」、「阿里山之歌」等，讓在場的就醫民眾、住院中的病人甚至是穿著白袍的醫護人員皆沉浸在氣氛中，跟著樂團一同搖擺舞動，有些人更是情不自禁地牽起了手，或是在臉上露出了甜蜜的笑容，彷彿回到了年輕的時光。。在樂曲結束後，大家用最熱烈的掌聲感謝樂團的演出。

▲▼ 嘉義長庚攜手灣聲樂團走進社區 用音樂療癒身心 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

嘉義長庚紀念醫院楊仁宗院長表示，音樂是最美好的語言，我們很榮幸能夠邀請到灣聲樂團來到我們的醫院和社區，長庚醫院不僅提供高品質的醫療服務，更關心社區的整體福祉，期待藉由音樂和醫療的結合，讓大家的身心都能得到療癒和保健。」

活動日期與地點

1 4月12日 09:30-10:20 六腳鄉蒜頭村老人文康中心
2 4月12日 10:30-11:20 六腳鄉塗師村社區發展中心
3 4月13日 09:00-09:50 東石鄉蔦松社區發展協會
4 4月14日 11:20-12:20 嘉義長庚醫院綜合醫院大樓一樓大廳

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