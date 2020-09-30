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到沙灘更要美美的！她戴日拋隱形眼鏡戲水...隔天上班慘了

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▲▼ 愛水也要愛目睭—隱形眼鏡的正確配戴觀念 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義長庚醫院眼科吳沛倫醫師 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

年輕的陳小姐趁著夏暑到墾丁報復性旅遊，出門戴了日拋型隱形眼鏡就到沙灘戲水，隔日上班時發現雙眼又紅腫刺痛，還會畏光流淚。她趁著中午休息到診所就醫，竟發現角膜潰瘍，被緊急轉診到嘉義長庚醫院眼科吳沛倫醫師門診接受後續的角膜培養和抗生素治療，所幸及時治療未造成嚴重的視力傷害。面對即將到來的中秋及國慶連假，吳醫師特別提醒準備出遊的民眾要遵守正確隱形眼鏡配戴方式，避免造成眼睛的傷害。

隱形眼鏡是許多年輕族群日常生活的必需品，在便利超商和網路平台也隨手可得。隨著電子產品的普遍使用，近視和老花人口逐年增加，配戴隱形眼鏡的人數也急遽成長，然而隱形眼鏡並非時尚配件，更不是化妝品。事實上，它應該是一個需要由眼科專業人員處方的醫療物品，而且在配戴隱形眼鏡的衛生教育也顯得愈來愈重要。許多錯誤的使用習慣常常造成眼睛的併發症，例如：乾眼症、巨大乳頭性結膜炎、藥水過敏灼傷、淺表層點狀角膜炎、角膜破皮，最嚴重到角膜潰瘍。

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▲▼ 愛水也要愛目睭—隱形眼鏡的正確配戴觀念 。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳沛倫表示，因為每個人的度數和角膜弧形不盡相同，需求也各異，在配戴隱形眼鏡前應該先尋求專業醫療人員諮詢，包括驗光檢查和眼科醫師的檢查。並依循醫師、驗光師及產品商的指示，遵守更替和清潔的時間，嚴禁延長配戴，日拋當月拋使用。

另隱形眼鏡會因為長期配戴而扭曲變形，而角膜的弧度和屈光度數也會改變，所以定期預約眼科檢查，可以讓醫師幫助評估眼睛的狀況，提供適當的建議。

此外，切勿配戴隱形眼鏡從事泡湯、游泳，或任何會讓水跑進眼睛的活動；配戴時間不宜超過8到10小時，也嚴禁過夜配戴睡覺。並注意清潔、保養及消毒，須使用符合醫療規定的保養液(藥水)搓洗，配戴前再用生理食鹽水沖洗。另外，眼鏡盒和夾子也要記得沖洗並晾乾，甚至定期更換。

吳醫師提醒，配戴隱形眼鏡一旦出現任何不適，必須馬上將鏡片取出，並立即就醫。千萬不能輕忽症狀，繼續勉強配戴，因為受傷的眼表面往往就是微生物的溫床，若耽誤治療時機，就有機會發展成嚴重的角膜潰瘍，造成不可逆的視力損傷。

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