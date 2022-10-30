　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

長庚紀念醫院2022永慶盃路跑　台北、高雄及嘉義三地開跑

▲▼ 長庚醫院永慶路跑三地開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 長庚醫院永慶盃路跑台北嘉義高雄三地開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022永慶盃路跑10月30日清晨在縣治特區鳴槍起跑，賽事分為3公里和8公里兩組；由縣長翁章梁和立委蔡易餘、長庚嘉義醫院院長楊仁宗等貴賓鳴槍起跑，現場近萬人熱情開跑！

翁章梁致詞感謝長庚紀念醫院在疫情期間擔任新冠肺炎重症患者的專責醫院，不論再怎麼辛苦、再怎麼累，楊院長總是帶領團隊在民眾有需求時積極加開病房、提供大家最完善的醫療服務，謝謝所有醫護人員與鄉親的努力，一同走過1000多個齊心抗疫的日子，至今能與病毒共存，開始恢復正常生活！

▲▼ 長庚醫院永慶路跑三地開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

楊仁宗說明，嘉義長庚紀念醫院在嘉義守護鄉親健康已20年，為宣揚創辦人王永慶先生畢生堅持規律運動及社會關懷精神，透過推動全民運動，引領國人重視健康，永慶盃路跑活動已成為嘉義地區最大型路跑活動之一，活動理念深獲民眾肯定支持，近萬人報名參加，期待未來仍能持續辦理路跑賽事，共同守護嘉人的健康。

此次，路跑動線分為3公里與8公里，其中8公里路線沿故宮南院園區景觀道，健康路跑同時亦能享受在地藝文地標景緻；永慶路跑除了嘉義會場，更串聯長庚體系台北、高雄等會場，在10月30日上午同日開跑，並特別邀請長庚運動醫學公益計畫贊助選手同時也是2019年全國中學田徑賽短跑冠軍及季軍，有「最速雙胞胎」的田徑選手張秝羚、張秝榕擔任路跑鳴槍貴賓，現身為跑友加油。

活動內容除路跑以外，活動現場由長庚醫院整合專業醫療團隊與公益團體，提供中醫諮詢、器官捐贈、病人安全、失智症宣導、用藥安全等健康促進宣導攤位，並有活動吉祥物「阿波」現身活動會場，與民眾熱情互動。

►不用記密碼，聰明開鎖！「指靜脈智慧保險箱」激殺價8990元

ET快訊
梨泰院失蹤數「累計破4024起」！家屬聞噩耗昏倒送醫
鄭州富士康傳員工「徒步百公里回家」　畫面曝光
梨泰院死亡數女＞男！　醫：與女性「呼吸方式」有關
快訊／國道一號3車追撞！現場回堵4公里
梨泰院急救現場曝　米老鼠、木乃伊狂奔幫CPR
台灣留學生梨泰院驚魂！　「跌倒就完了」衝出窄巷
梨泰院到底哪裡好玩？　資深旅遊作家曝「像台灣這區」
梨泰院「推擠瞬間」影片曝！前面遭壓死　後面笑喊：往下走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉市府挹注資源助新女力創業　9組各獲10萬圓夢金

長庚紀念醫院2022永慶盃路跑　台北、高雄及嘉義三地開跑

埔里水資源回收中心動工　第一期完工每日處理民生汙水4500噸

推銷自己村里水菜　博士市代候選人陳韋逞邀YouTuber網路行銷

藍鵲紅鼻子鵲寶公益親子同樂會　黃偉哲感謝社褔關懷兒少

那年，我們一起聽的歌最終場 　裘海正6魅力女聲日式建築開唱

疫情導致家家戶戶囤藥如山　投縣籲注意保存期限+6步驟回收

Taitung Organic 台東 我給你嗑！　10／29-30壓軸登場

為慈父打疫苗！埔榮護理部主任拍下感動瞬間　獲該院攝影展金牌

民眾黨主席柯文哲到屏東　為最年輕里港鄉長候選人藍婉倩加油

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

美國5口之家「身高皆188↑」　長腿妹曝巨人生活超困擾！

AirPods被搞丟慘遭壓爛　用生命發訊號讓主人找到

嘉市府挹注資源助新女力創業　9組各獲10萬圓夢金

長庚紀念醫院2022永慶盃路跑　台北、高雄及嘉義三地開跑

埔里水資源回收中心動工　第一期完工每日處理民生汙水4500噸

推銷自己村里水菜　博士市代候選人陳韋逞邀YouTuber網路行銷

藍鵲紅鼻子鵲寶公益親子同樂會　黃偉哲感謝社褔關懷兒少

那年，我們一起聽的歌最終場 　裘海正6魅力女聲日式建築開唱

疫情導致家家戶戶囤藥如山　投縣籲注意保存期限+6步驟回收

Taitung Organic 台東 我給你嗑！　10／29-30壓軸登場

為慈父打疫苗！埔榮護理部主任拍下感動瞬間　獲該院攝影展金牌

民眾黨主席柯文哲到屏東　為最年輕里港鄉長候選人藍婉倩加油

新北第5選區／萬聖節候選人扮女賽車手、超級瑪莉　現身板橋街頭互動

咀嚼控開喝！秋冬限定「小芋圓手搖飲」回來了　1杯爽嗑3配料

不滿救國團、婦聯會受蔡政府壓迫　雷倩：他們下的命令我們全提告

林韋翰兩戰猛傳21次助攻　曾文鼎：幸運擁有他

台女模上廁所逃死劫！　憶梨泰院「目睹傷者瀕死」哽咽哭了

嘉市府挹注資源助新女力創業　9組各獲10萬圓夢金

邱愛珊衝選戰忙婆喪兩頭燒　盧秀燕為戰將加油：給志工媽媽機會

味全小龍打季後賽超出想像　大學長黃平洋提點

梨泰院256人傷亡　失蹤數「累計破4024起」！家屬聞噩耗昏倒送醫

租屋見天花板藏「神秘鉤子」　4間房間都有！內行曝真實用途

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

地方熱門新聞

台7線又崩了！路基流失50公尺通路時間延期

不給糖就搗蛋！金門「搞鬼」千人變裝迎萬聖節　

台南柳營國小前警傳火燒車

台中長照力六都第一　市府表揚金照獎入圍者

台南做工行善團展技修繕

柯文哲南下屏東　為最年輕里港鄉長候選人藍婉倩加油

護師為慈父打疫苗　照片獲埔榮之美攝影展金牌

台南公宅2024年陸續完工

王宣貿扮最牛候選人出場

南投縣籲注意備用藥品保存期限+6步驟回收處理

台南南化驚傳住宅火警

樂齡文教力六都第一

南消五大隊防災遊街

推銷村里水菜　陳韋逞邀YouTuber網路行銷

更多熱門

相關新聞

全國第一個骨髓增生性腫瘤中心在嘉義長庚　

全國第一個骨髓增生性腫瘤中心在嘉義長庚　

41歲的黃小姐大約一年多以前，開始出現全身性皮膚搔癢、食欲不振、失眠等症狀，看皮膚科及服用多種藥物，都未見改善。後來因為健檢報告指數異常，轉介到嘉義長庚血液腫瘤科陳志丞醫師門診就醫，才確診罹患了骨髓增生性腫瘤(MPN)，所幸經過藥物治療之後，病情已經穩定，臨床症狀也大幅改善。

靜脈曲張微創治療新利器　下肢核磁共振全靜脈掃描

靜脈曲張微創治療新利器　下肢核磁共振全靜脈掃描

她戴日拋隱形眼鏡戲水...隔天上班慘了

她戴日拋隱形眼鏡戲水...隔天上班慘了

運動醫學中心助高中空手道奪31面獎牌

運動醫學中心助高中空手道奪31面獎牌

關鍵字：

嘉義長庚醫院永慶路跑楊仁宗

讀者迴響

熱門新聞

女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

梨泰院夜店老闆拒絕開門　見死不救

梨泰院失蹤人數飆到2249人　家屬苦尋

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

她們死在我身邊！梨泰院倖存者「2女面前斷氣」崩潰了

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

梨泰院目擊者怒控「6醉男故意推擠」

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

台灣跨年也人擠人　他驚「很少大意外」

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面