長庚紀念醫院2022永慶盃路跑　台北、高雄及嘉義三地開跑

▲▼ 長庚醫院永慶盃路跑台北嘉義高雄三地開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022永慶盃路跑10月30日清晨在縣治特區鳴槍起跑，賽事分為3公里和8公里兩組；由縣長翁章梁和立委蔡易餘、長庚嘉義醫院院長楊仁宗等貴賓鳴槍起跑，現場近萬人熱情開跑！

翁章梁致詞感謝長庚紀念醫院在疫情期間擔任新冠肺炎重症患者的專責醫院，不論再怎麼辛苦、再怎麼累，楊院長總是帶領團隊在民眾有需求時積極加開病房、提供大家最完善的醫療服務，謝謝所有醫護人員與鄉親的努力，一同走過1000多個齊心抗疫的日子，至今能與病毒共存，開始恢復正常生活！

楊仁宗說明，嘉義長庚紀念醫院在嘉義守護鄉親健康已20年，為宣揚創辦人王永慶先生畢生堅持規律運動及社會關懷精神，透過推動全民運動，引領國人重視健康，永慶盃路跑活動已成為嘉義地區最大型路跑活動之一，活動理念深獲民眾肯定支持，近萬人報名參加，期待未來仍能持續辦理路跑賽事，共同守護嘉人的健康。

此次，路跑動線分為3公里與8公里，其中8公里路線沿故宮南院園區景觀道，健康路跑同時亦能享受在地藝文地標景緻；永慶路跑除了嘉義會場，更串聯長庚體系台北、高雄等會場，在10月30日上午同日開跑，並特別邀請長庚運動醫學公益計畫贊助選手同時也是2019年全國中學田徑賽短跑冠軍及季軍，有「最速雙胞胎」的田徑選手張秝羚、張秝榕擔任路跑鳴槍貴賓，現身為跑友加油。

活動內容除路跑以外，活動現場由長庚醫院整合專業醫療團隊與公益團體，提供中醫諮詢、器官捐贈、病人安全、失智症宣導、用藥安全等健康促進宣導攤位，並有活動吉祥物「阿波」現身活動會場，與民眾熱情互動。