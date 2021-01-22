靜脈曲張微創治療新利器　下肢核磁共振全靜脈掃描

▲嘉義長庚黃耀廣醫師藉由下肢核磁共振全靜脈掃描，提供靜脈曲張微創治療新選擇 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

靜脈曲張常見且惱人，除了美觀問題外，有時也會造成腿部疼痛、慢性傷口，甚至無法行走。目前各項微創靜脈曲張技術已發展成熟，但較缺乏客觀的診斷工具，提供醫師與病人能在治療前一起討論手術的方式與可能碰到的問題，嘉義長庚醫院發展出下肢靜脈核磁共振檢查，不使用顯影劑，也沒有輻射線，可以完整的顯影下半身靜脈系統，使醫師與病人能更了解疾病的程度，共同做出最好的治療計畫。



黃耀廣表示，靜脈曲張手術可分為傳統手術與微創手術，主要的目的就是要使退化的大隱靜脈或小隱靜脈阻塞，進而使足部血流都由其他正常的血管回到心臟。而微創手術是使用電頻或是雷射，由超音波定位後，在血管內加熱而達到阻斷大隱靜脈的效果。然而無論是電頻或是雷射微創手術，都須要在皮下注射大量的水分，以免在血管內加熱時燒壞血管外的皮下組織及皮膚，但是這些水份吸收後，可能造成患者心臟衰竭惡化。

而微創手術最近有個較新的選擇「靜脈膠水」，由靜脈內利用膠水閉合大隱靜脈而不用能量加熱，患者可以選擇靜脈膠水，在局部麻醉下用微創的方式閉合了退化的大隱靜脈。出院後腿將不再疼痛，總算能好好睡覺。

黃耀廣醫師指出，近年來與放射診斷科陳建瑋醫師合作，發展出下肢核磁共振全靜脈掃描，此項新式診斷技術應用在下肢血管介入，得到不錯的效果。除了能有效的提供進行手術前規劃外，更重要的是可以避免不必要的手術與併發症，比如病人若合併骨盆腫瘤或先天靜脈變異，微創靜脈手術不但無效，甚至可能有害。

他另外提醒靜脈曲張的病人，若出現小腿浮腫、久站痠痛、靜脈曲張出血、足部慢性傷口及反覆足部蜂窩性組織炎等併發症，或曾接靜脈微創手術術後效果不如預期者，皆應積極尋求專業醫師診治。

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