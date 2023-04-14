「國民黨出老千！」　黃光芹：賴清德躺著當選、藍小雞死一堆





▲資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

記者崔至雲／台北報導

國民黨2024人選懸而未決，讓許多藍營支持者感到憂心不已。對於國民黨秘書長黃健庭昨日公開表示「黨內態勢非常明顯，就是新北市長侯友宜了」。不料，有名嘴認為「郭董又被仙人跳了」。對此，資深媒體人黃光芹表示，「國民黨出老千！」，並說，國民黨2024選戰已提前結束，不僅副總統賴清德躺著就可以當選，國民黨還會死一堆小雞。

「國民黨出老千！」黃光芹指出，許多人問她這個老黨政記者，怎麼看昨天國民黨秘書長黃健庭的突襲？「我說，還能怎麼看？就出老千啊！」。

黃光芹表示，國民黨啟動徵召提名作業，已把「非黨員」郭台銘納入，在他和侯友宜之間，徵召一人出戰。如今把郭打入第二階段，把他和柯文哲擺入與徵召提名不搭戛的整合階段，並且在距離正式提名的兩個月前，就把侯定於一尊，明擺著出老千、玩詐術、引君入甕，其實早已內定侯友宜。

黃光芹提到，國民黨片面改變遊戲規則不說，提前出招是為看到郭突圍成功，眼見民調快要或已經黃金交叉，想阻殺他，造成既定印象，以確保民調直直落的侯友宜，不至於出局。

黃光芹再說，黃健庭是朱立倫的黨指揮槍，如果以為長時間玩「無間道」把戲，即所謂的「整合」，難以服眾；把郭台銘打入「被整合」的對象，其實意在不搭檔、就擇退的境地，這是國民黨宮廷政治常用的詐術。

最後，黃光芹說，國民黨不辦初選，不意味可以私相授受。唯今之計，就是回到當初的徵召階段，重新釋疑、向外消毒。否則程序不正義，不利於整合；閉著眼出送分題，則2024選戰已提前結束。不僅賴清德躺著就可以當選，國民黨還會死一堆小雞。