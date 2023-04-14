民調／一面倒！破6成民眾支持蔡英文、麥卡錫會面　僅藍支持者不認同

▲蔡英文、麥卡錫會面民調。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會14日發布最新民調，針對總統蔡英文和美國眾議院議長麥卡錫會面，有61％民眾支持、22％反對，若與政黨傾向交叉分析，除國民黨過半數不贊成外，其餘政黨都呈現一面倒贊成，台灣民意基金會表示，這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，即使中共全程極力反對和發動軍演的政治環境下，台灣主流民意仍樂見蔡麥會的舉行。

民調調查「蔡英文總統最近前往中美洲友邦訪問，過境美國時，會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫。一般說來，您是否贊成蔡麥會的舉行？」民調顯示：24.7%非常贊成，36.3%還算贊成，12.9%不太贊成，8.9%一點也不贊成，11.7% 沒意見，5.5%不知道。

與年齡層交叉分析顯示，每個年齡層都一面倒贊成舉行蔡麥會，不贊成的是少數，尤其是25-44歲年輕族群，贊成者高達七成左右。45-54歲，五成九贊成，二成九不贊成，55- 64 歲，六成一贊成，二成七不贊成，65 歲及以上，五成三贊成，二成不贊成。

與政黨支持傾向交叉分析，除了國民黨支持者過半數不贊成蔡麥會外，其他各黨都一面倒贊成。具體地講，民進黨支持者中，87%贊成，3.4%不贊成，國民黨支持者中，35%贊成，55%不贊成，民眾黨支持者中，72%贊成，15%不贊成，時代力量和台灣基進支持者都是100%贊成，中性選民中，48%贊成，16%不贊成。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2023年4 9-11三天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1068人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

