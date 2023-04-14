謝龍介選「士林大同」立委？ 　藍北市黨部主委曝：他沒有拒絕

▲台北市黨部主委黃呂錦茹接受黃暐瀚專訪。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

記者詹宜庭／台北報導

針對台北市第2選區（士林、大同）2024立委選戰，民進黨北市議員王世堅與立委何志偉爭取黨內初選提名戰況激烈。有消息傳出，國民黨將派出前台南市議員謝龍介參選，對此，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹14日回應，雖然台南地方人士很有意見，但謝龍介沒有完全拒絕。她也坦言，若最後綠營由王世堅出線，由於其打法詭譎多變，會比較棘手。

黃呂錦茹14日於節目《POP撞新聞》中表示，若說「士林、大同」區非常難選已經是過去式了，在蔣萬安當選台北市長之後，局勢已經被打亂，沒有像之前一樣的綠。此外，國民黨目前已經掌握在「士林、北投」與「士林、大同」經營的訣竅，未來在選舉的時候會應用以前的方式，繼續修正。

另針對有消息傳出，國民黨會找謝龍介來參選「士林、大同」區，黃呂錦茹回應，謝龍介沒有完全拒絕，但台南地方人士卻對此很有意見，問她為什麼不徵召謝龍介去選不分區立委？黃呂錦茹認為，謝龍介參選「士林、大同」區會很強，但她也透露，國民黨現在還有另外兩人向她表態要參選士林大同，但這要先保密。

至於勝選機率，黃呂錦茹預估「士林、大同」區是五五波，並強調「若綠營派出王世堅，由於其打法詭譎多變，會比較棘手。」