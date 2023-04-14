名嘴酸「郭台銘被仙人跳」　鄭麗文揭2024唯一勝選方程式

▲國民黨立委鄭麗文、吳怡玎。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨2024總統大選人選尚未出爐，黨秘書長黃健庭昨日鬆口，「黨內態勢非常明顯，就是侯友宜市長了」，隨即又改口，要看侯與鴻海創辦人郭台銘誰的實力強；對此，有名嘴認為「郭董又被仙人跳了」。國民黨立委鄭麗文今（14）日受訪時表示，國民黨泱泱大黨，大家應該無法理解2024會提名非國民黨籍的候選人，後續要不要整合其他勢力，應由候選人溝通，並且團結對外，這才是唯一勝選方程式。

黃健庭13日上午參加中華民國退休軍公教警消總會擴大理監事大會，懇請總會支持國民黨2024總統及立委候選人，接著提到國民黨內2024總統候選人，他表示第一階段黨內態勢已非常明顯，就是侯友宜了。

黃健庭的說法一出立刻引發軒然大波，更讓外界解讀郭台銘已出局。資深媒體人鍾年晃13日在臉書感嘆，「這是玩哪招，所以郭董又被仙人跳了」、「宮鬥還是國民黨內行」。資深媒體人黃創夏也說，「再度被國民黨賣了，郭台銘如果又吞下去，會被蔑視」。

鄭麗文對此表示，黨內現在達成高度共識就是要徵召民調最高的侯友宜，因此應該簡化提名程序，從簡並快速完成徵召提名。至於郭台銘及其他勢力的部分，她說，畢竟國民黨是泱泱大黨，外界應該無法理解2024會提名非國名黨籍的人選，因此待徵召侯友宜後，後續要跟其他勢力溝通、整合、合作，應該交由候選人決定，待總統候選人決定了，全黨就應該一致對外，不再內耗、增加很多陰謀論、心結，應該展現團結對外，這才是唯一勝選方程式。

立委吳怡玎也說，國民黨是個民主的政黨，目前國民黨還沒有公布總統候選人人選，因此各方都可以表達意見，不能說提名了甲、乙就被仙人跳、丙就被搓掉，當時提名蔡英文時，賴清德也被仙人跳了嗎？

吳怡玎說，中華民國是民主的國家，每個人可以表達意見的權利及自由，而國民黨是團結的政黨，大家都知道，最後不管提名誰，一定全力支持，就算現在有表態的任何人也知道，不管最後提名的是不是他，也一定會全力支持。

