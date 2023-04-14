藍營徵召侯友宜？　學者點「四大優勢」：支持度將有一波慶祝行情

▲朱立倫、侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對2024總統徵召的人選，國民黨秘書長黃健庭昨日上午突然表示，「目前黨內態勢已經非常明顯，就是侯友宜」，引發熱議。對此，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳13日指出，侯友宜若被國民黨徵召，會有拉抬支持度的四個優勢或機會，強調只要一確定徵召侯友宜，民調支持度勢必會有一波慶祝行情。

鈕則勳昨日透過臉書發文表示，若侯友宜被徵召，會有拉抬支持度的四個優勢或機會。第一，國民黨在全台執政的縣市有三分之二，北部是侯友宜的基本盤，有北北基桃共同治理的默契。中部則有台中市長盧秀燕的女力聯盟，而侯的本土性強，出身中南部的他比歷次的候選人更具備南部拓票的能力，在地方組織的部分仍然可以形成「地方包圍中央」的格 局。

第二，鈕則勳指出，鴻海創辦人郭台銘日前宣布參選2024總統時說「不論最後提名誰，都願意和國民黨共同打拚、追求團結勝選」，他認為，若最後徵召侯友宜，郭台銘能夠挹注商界系統挺侯，當然是利多。

第三，鈕則勳說，侯友宜在新北市本來就有政績，民調會下滑是因為大選政治因素而非施政有問題，只要一確定徵召侯友宜，民調支持度勢必會有一波慶祝行情，屆時只要順勢且依序推出相關政策，支持度回穩或穩健走升，仍可期待。

第四，鈕則勳強調，侯友宜目前是新北市長，這個基本盤能夠防堵同為新北出身的賴清德從北部突圍的機會，只要守住北部並從南部拿到更多的票，侯友宜勝率就會更高。