日神人學者：賴清德「台灣定位」框架明確　搶先藍候選人奪得先機

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨日前提名黨主席賴清德參選2024總統，賴清德會後談話提到，台灣已經是一個主權獨立國家，不必另行宣布獨立，沒有統獨問題。對此，多次精準預測我國大選結果的日本學者小笠原欣幸13日表示，賴清德直接訴求支持「維持現狀」的台灣社會多數派，以強化反對統一的民意力量，是一個明智的選舉戰略，他對「台灣的定位」大框架已經明確，搶佔了總統選戰的先機。

小笠原欣幸表示，賴清德獲得正式提名後的首次聲明，再次強烈呼應了蔡英文總統的務實路線。賴清德一向主張「不需要另外宣布獨立」，今天的談話也維持了同樣的基調。而在更深入檢視細節後，他認為台灣「事實上已經是一個主權獨立的國家」，加上了「事實上」一詞。

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小笠原欣幸直言，這正是自己每年在課堂上所講述的重點，透過加入「事實上」（de facto）的詞句以起到緩衝作用。在學術論文中，同樣若是描述「台灣是事實上的國家」也不會受到批評。反過來說，獨派則不想加入「事實上的」這個詞句。在這個問題上，可以看出賴清德非常謹慎。

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小笠原欣幸指出，接著他提到「台灣社會並沒有統獨問題」，這也是一個大膽的表態。獨派的人物並不想這麼論述。不過直接訴求支持「維持現狀」的台灣社會多數派，以強化反對統一的民意力量，是一個明智的選舉戰略。

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小笠原欣幸分析，賴清德完全沿用了蔡英文的「中華民國台灣」概念。「結合理念相近的民主盟友」也是蔡政府的外交路線。他表示，「在蔡總統的領導下」台灣的國際地位得到提升，也展現了對蔡總統個人的高度尊重。

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小笠原欣幸指出，賴清德對於「台灣的定位」大框架已經明確下來，接著將再對國內政策陸續推出更具體的觀點。在避免貪腐和選民的厭倦感下，如何妥為說明繼續讓民進黨執政的意義與好處，將是賴清德的課題。

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小笠原欣幸直言，去年縣市長選舉慘敗後，執政的民進黨支持率雖然一度下滑，但自1月賴清德副總統兼任黨主席以來，民進黨的支持已經反彈回升。3月的各家民調皆顯示，賴清德的支持率全面領先國民黨的潛在參選人，台灣的選舉觀察家們已經不再認為國民黨具備優勢。曾經盛行一時的「疑美論」可能也會因此逐漸消弭。

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小笠原欣幸表示，目前雖然尚無可靠的民調來了解蔡英文和馬英九的出訪影響性，但預料不至於改變3月時的競爭格局。以旁觀的立場來看，在國民黨仍然無法確定候選人之下，賴清德已經搶佔了總統選戰的先機。