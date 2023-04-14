　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日神人學者：賴清德「台灣定位」框架明確　搶先藍候選人奪得先機

▲民進黨賴清德總統候選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨日前提名黨主席賴清德參選2024總統，賴清德會後談話提到，台灣已經是一個主權獨立國家，不必另行宣布獨立，沒有統獨問題。對此，多次精準預測我國大選結果的日本學者小笠原欣幸13日表示，賴清德直接訴求支持「維持現狀」的台灣社會多數派，以強化反對統一的民意力量，是一個明智的選舉戰略，他對「台灣的定位」大框架已經明確，搶佔了總統選戰的先機。

小笠原欣幸表示，賴清德獲得正式提名後的首次聲明，再次強烈呼應了蔡英文總統的務實路線。賴清德一向主張「不需要另外宣布獨立」，今天的談話也維持了同樣的基調。而在更深入檢視細節後，他認為台灣「事實上已經是一個主權獨立的國家」，加上了「事實上」一詞。

小笠原欣幸直言，這正是自己每年在課堂上所講述的重點，透過加入「事實上」（de facto）的詞句以起到緩衝作用。在學術論文中，同樣若是描述「台灣是事實上的國家」也不會受到批評。反過來說，獨派則不想加入「事實上的」這個詞句。在這個問題上，可以看出賴清德非常謹慎。

小笠原欣幸指出，接著他提到「台灣社會並沒有統獨問題」，這也是一個大膽的表態。獨派的人物並不想這麼論述。不過直接訴求支持「維持現狀」的台灣社會多數派，以強化反對統一的民意力量，是一個明智的選舉戰略。

小笠原欣幸分析，賴清德完全沿用了蔡英文的「中華民國台灣」概念。「結合理念相近的民主盟友」也是蔡政府的外交路線。他表示，「在蔡總統的領導下」台灣的國際地位得到提升，也展現了對蔡總統個人的高度尊重。

小笠原欣幸指出，賴清德對於「台灣的定位」大框架已經明確下來，接著將再對國內政策陸續推出更具體的觀點。在避免貪腐和選民的厭倦感下，如何妥為說明繼續讓民進黨執政的意義與好處，將是賴清德的課題。

小笠原欣幸直言，去年縣市長選舉慘敗後，執政的民進黨支持率雖然一度下滑，但自1月賴清德副總統兼任黨主席以來，民進黨的支持已經反彈回升。3月的各家民調皆顯示，賴清德的支持率全面領先國民黨的潛在參選人，台灣的選舉觀察家們已經不再認為國民黨具備優勢。曾經盛行一時的「疑美論」可能也會因此逐漸消弭。

小笠原欣幸表示，目前雖然尚無可靠的民調來了解蔡英文和馬英九的出訪影響性，但預料不至於改變3月時的競爭格局。以旁觀的立場來看，在國民黨仍然無法確定候選人之下，賴清德已經搶佔了總統選戰的先機。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
老父「堅持不請看護」！女兒只出一張嘴　孝子生日暴斃
快訊／3550人棄領6000！　7人失格原因曝
特斯拉國道狂閃大燈！　雷射筆逼前車讓開
快訊／美軍機密大量外流　嫌犯「21歲空軍」抓到了
台鐵車站旁性侵妙齡女！　她喊「救命」遭砍脖子
獨／二哥舉槍自轟亡！　玖壹壹春風悲痛：來世再見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

費鴻泰PO影片「朋友還是老的好」　徐巧芯：戰將新的也不錯

巴西外交官墜樓捍清白　應曉薇再曝音檔：處長疑涉貪汙圖利廠商

民調／一面倒！破6成民眾支持蔡英文、麥卡錫會面　僅藍支持者不認同

日學者讚賴清德「台灣定位」論述搶先機　鄭文燦：相信會獲選民支持

藍營徵召侯友宜？　學者點「四大優勢」：支持度將有一波慶祝行情

名嘴酸「郭台銘被仙人跳」　鄭麗文揭2024唯一勝選方程式

國安基金退場　鄭文燦：來無影去無蹤、不會影響股市

中國宣布對台貿易壁壘調查　鄭文燦：貿易問題政治化對兩岸不利

日神人學者：賴清德「台灣定位」框架明確　搶先藍候選人奪得先機

打擊詐騙！　林右昌拜會Meta：疑似涉詐廣告24小時內下架

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

超強幼柴鑽欄杆想越獄　以為大成功→牽繩還在

費鴻泰PO影片「朋友還是老的好」　徐巧芯：戰將新的也不錯

巴西外交官墜樓捍清白　應曉薇再曝音檔：處長疑涉貪汙圖利廠商

民調／一面倒！破6成民眾支持蔡英文、麥卡錫會面　僅藍支持者不認同

日學者讚賴清德「台灣定位」論述搶先機　鄭文燦：相信會獲選民支持

藍營徵召侯友宜？　學者點「四大優勢」：支持度將有一波慶祝行情

名嘴酸「郭台銘被仙人跳」　鄭麗文揭2024唯一勝選方程式

國安基金退場　鄭文燦：來無影去無蹤、不會影響股市

中國宣布對台貿易壁壘調查　鄭文燦：貿易問題政治化對兩岸不利

日神人學者：賴清德「台灣定位」框架明確　搶先藍候選人奪得先機

打擊詐騙！　林右昌拜會Meta：疑似涉詐廣告24小時內下架

江宏恩「肥龍變小龍」　胖瘦自如網驚呆！

選一張牌卡 測在別人眼中你具有哪種動物特質？

龍潭痛風餐！「肥美生蚵＋大白蝦」450元無限爽嗑、啤酒暢飲更痛快

iOS 17六月登場　爆料曝11大更新方向

高雄4餐廳新入選《米其林指南》　老饕哀號：更難訂到位了

13天200筆張淑芬詐騙廣告刊登中　台積電：保留法律追訴權

英國最高雲霄飛車卡半空　遊客發抖走下「72m高狹窄樓梯」逃命

假「台新證券App」詐欺　詐團狂削2500萬...租別墅還開野馬跑車

34歲生9胎未結紮！「大眼辣媽」湊12生肖嚇瘋小S：老公還要生

電梯打開驚見「鄰居全裸站家門口」　她忍8個月1招反擊

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

名嘴：郭台銘又被國民黨賣了

郭正亮斷言2024只有「他」才能團結台灣！

名嘴酸「郭台銘被仙人跳」　鄭麗文揭2024唯一勝選方程式

藍營徵召侯友宜？　學者點「四大優勢」：支持度將有一波慶祝行情

民調一面倒！破6成支持蔡麥會　僅藍支持者不認同

山東艦戰力如何？　國防部喊「只要它敢出來」：你放心好了

王世堅首PO開箱影片！曝只有「2套內褲、襪子」　網讚：真男人

神準算韓龍鬚斷了　命理師揭郭台銘帝王之相

許銘春淚灑立法院　李彥秀酸「廉價眼淚」：千萬勞工欲哭無淚

打擊詐騙！　林右昌拜會Meta：疑似涉詐廣告24小時內下架

日神人學者：賴清德「台灣定位」框架明確　搶先藍候選人奪得先機

遭林延鳳質疑工作報告抄襲　蔣萬安罕見動怒

網友為「小河」請命　海基會發函陸方

林右昌也買不起台北房！自曝：38歲才買房

更多熱門

相關新聞

日學者讚賴清德「台灣定位」論述搶先機　鄭文燦：相信會獲選民支持

日學者讚賴清德「台灣定位」論述搶先機　鄭文燦：相信會獲選民支持

民進黨13日正式提名副總統賴清德參選總統，日本學者小笠原欣幸評價，賴清德直接訴求支持「維持現狀」是一個明智的選舉戰略，他對「台灣的定位」大框架已經明確，搶佔了總統選戰的先機。對此，行政院副院長鄭文燦14日回應，賴清德立場很清楚，相信會獲得多數選民支持，這也是蔡總統過去一貫立場，不會在壓力底下妥協也不會主動挑釁。

藍營徵召侯友宜？　學者點「四大優勢」：支持度將有一波慶祝行情

藍營徵召侯友宜？　學者點「四大優勢」：支持度將有一波慶祝行情

名嘴酸「郭台銘被仙人跳」　鄭麗文揭2024唯一勝選方程式

名嘴酸「郭台銘被仙人跳」　鄭麗文揭2024唯一勝選方程式

郭台銘訪日政治家！拚2024總統　獻計「幫台突破經濟困境」

郭台銘訪日政治家！拚2024總統　獻計「幫台突破經濟困境」

打造自行車友善城市　侯友宜：再增40公里自行車道

打造自行車友善城市　侯友宜：再增40公里自行車道

關鍵字：

賴清德2024總統大選郭台銘柯文哲侯友宜小笠原欣幸

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

靜宜女大生「氣場超怪」　同學揭她私下為人

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

愛上會很累的三大星座！

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面