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又有網美脫衣「褻瀆700年聖樹」　火辣照曝光被峇厘島官員逮捕

又有網美脫衣「褻瀆700年聖樹」　火辣照曝光被峇厘島官員逮捕。 (圖／翻攝自Instagram）

▲俄羅斯女子全裸在聖樹拍照被捕。 （圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

印尼峇厘島傳出一名女子全裸與700年聖樹合影，還擺出許多誘人姿勢惹怒當地民眾。照片流出後，引發爭議的女子身分在網路上被公布，發現她是來自俄羅斯的治療師露易莎(Luiza Kosykh)，目前已被當局逮捕。

位於塔巴南縣巴彥村(Bayan)巴巴坎寺(Babakan)的這棵聖樹，至今已經有長達700多歲的歷史，被當地人認為是神聖的象徵，然而卻時常有網美來到當地後，喜愛穿著清涼甚至全裸與該樹合照。

近來又傳出俄羅斯女子露易莎全裸與聖樹拍照，照片中可看到，全裸的她背對鏡頭，將身體整個壓在聖樹上，另外一張照片中，她只有用床單包裹裸體，就這樣依偎在樹上。

相關照片流出後，引發當地女企業家Ni Luh Djelantik在Instagram上怒斥，「對於所有不尊重我們國家的外國人，峇里島是我們的家，不是你們的！你們覺得在我們的聖樹上裸體拍照很酷嗎？如果你們不能尊重我們的文化，就滾回你們的國家去」。

事件引發關注後，當地官員Tedy Riyandi證實，目前已將俄羅斯女子逮捕。類似事件發生在去年5月，來自俄羅斯的28歲女網紅阿麗娜(Alina Yoga)，也在同一聖樹拍攝裸照，後來被當局判處禁止入境至少6個月，她主動將相關照片刪除，並且拍攝影片道歉，還親自前往聖樹下跪懺悔。

▼曾全裸拍照的女網紅，後來對著聖樹下跪道歉。 （圖／翻攝自Instagram）

又有網美脫衣「褻瀆700年聖樹」　火辣照曝光被峇厘島官員逮捕。 (圖／翻攝自Instagram）

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