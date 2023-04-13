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男警官邀多女一起3P　女下屬為了「保住工作」辦公室內隱忍性侵

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲女下屬控告，在男上司的脅迫下發生關係。（圖／示意圖／123RF）

記者李振慧／綜合報導

在紐約警局工作的40歲女子艾美(Ammy Ventura)指控，她與41歲男警官盧卡斯(Wilder Lucas)交往時被對方強迫參與3P，即使後來分手，對方還在辦公室中進行性侵，時常把她視為玩物羞辱，讓她終於決定提告。

身為二寶媽的艾美，在紐約警局財產部門搭任行政工作，2021年4月開始與已婚男上司盧卡斯交往，沒想到對方卻是恐怖情人，5月22日一次浪漫約會後，2人在車上時，對方突然強迫她進行口交，沒想到她拒絕後，對方情緒突然變得非常暴怒，讓她很害怕。

艾美同年9月與盧卡斯一起到多明尼加共和國旅行時，對方突然又邀了其他女子同行，還強迫她一起加入3P，她拒絕後整趟行程就被對方當成透明人，讓她徹底心死結束了這段感情。

艾美控告，她與盧卡斯分手後，2022年8月某次輪班時，盧卡斯突然抓住她的頭髮，把她拖到辦公桌後面性侵，不敢抵抗的她後來又多次在對方脅迫下發生了性關係，直到他們的關係被其他同事發現，她的性命遭到盧卡斯威脅，才終於鼓起勇氣提告。

艾美的委任律師表示，「我的客戶身為單親媽媽，因為擔心會失去工作，才會長期在職場中忍受上司的性騷擾與性侵犯」，以性騷擾、性別歧視等罪名，正式對盧卡斯與市政府提出指控。紐約警局表示，他們絕不容忍任何形式的歧視，會嚴肅對待類似指控，並將徹底調查曾收到的所有投訴。

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