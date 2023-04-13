男導遊超敬業！瀑布前「擺出各種姿勢」爆紅　吸1800萬人搶看

▲男導遊指導遊客擺姿勢拍美照。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼峇里島Kanto Lampo Waterfall秘境瀑布是許多遊客必訪景點之一，就在上個月，一名男遊客的鏡頭捕捉到，當地男導遊站在瀑布前，熱心指導男女遊客擺出絕佳姿勢拍出美照。這一幕引發大批網友討論，影片觀看次數迄今衝破1800萬人次，讓這名導遊瞬間竄紅。

椰子網報導，瑞典22歲醫學院學生巴吉爾（André Esho Bagir）兩周前和朋友一起來到瀑布前方，想以大自然為背景拍張美照，現場也有很多人在排隊拍照。就在等待期間，一名身穿黑衣黑褲、頭戴棒球帽的男子站在瀑布前方，一手指向天空、另一手放在頭的後方，順著此人的目光往前看，有一名女遊客正在模仿他的姿勢。

原來這名男子是名導遊，正在幫遊客們拍攝值得上傳IG的美照，不只指導女乘客擺姿勢，他也示意她的男性朋友抱住她的腰往上舉。巴吉爾透露，「有很多人排隊等著讓他拍，包括我也是。」

在巴吉爾把這段影片上傳到TikTok後，引發關注，影片觀看次數迄今衝破1800萬次，留言數超過千則。許多網友說，「這個人在工作上付出200%的努力」、「我好愛這個人」。

椰子網找到這名男導遊，得知他現年35歲，綽號「Wayan Denis」，是吉安雅縣當地人，以前在餐廳上班，從2014年開始做導遊到現在。當被問及指導遊客擺姿勢一事，Wayan Denis說，他是研究社群媒體上的照片，有特別參考IG，感謝外界的關注，也說明還有其他導遊提供姿勢指導的服務。