惡臭河岸挖出「比基尼女屍」　3辣妹出遊失蹤被封嘴割喉虐死

▲漁夫在河岸發現3名失蹤女子遺體。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

厄瓜多3名年輕女性驚傳失蹤，近來被人發現陳屍在埃斯梅拉達斯河岸(Esmeraldas River)附近一個淺坑中，3具屍體身上穿著泳裝、短褲等輕薄衣物，都遭到綑綁、割喉，嘴巴也被封住，懷疑生前曾被恐怖虐待。

當地媒體報導，一名漁民7日在埃斯梅拉達斯河附近釣魚時聞到惡臭，結果意外發現3名失蹤女子，分別是22歲辣模娜耶莉(Nayeli Tapia)、21歲歌手尤莉安娜(Yuliana Macias)與19歲女大生丹尼絲(Denisse Reyna)。

警方表示，3名受害者都來自聖多明各-德洛斯查奇拉斯省(Santo Domingo de los Tsachilas)，4日她們相約前往海灘遊玩後失去訊息，家屬當天晚上便前往報案，不清楚她們是否有與誰相約見面。

▲3名死者身分分別是女模、歌手與女大生。（圖／翻攝自Twitter）

調查人員認為，3名女子有可能是5日在基寧德縣(Quininde)的馬林皮亞(Malimpia)農村被殺，還找到一輛用來載送3女前往該地點的車輛與一支手機，希望能幫助早日偵破案件。

事件曝光後，曾是樂團成員的尤莉安娜，失蹤前和朋友們在餐廳唱歌的影片在網路上瘋傳，許多人紛紛向3名死者表達哀悼，阿姨寶琳娜(Paulina Rueda)表示，「我們家屬只是想要正義被伸張，讓大眾們知道真凶是誰，因為一天之內3條人命被奪走」。