賴清德換「挺台灣」臉書頭貼　棒球本壘板藏寓意

▲賴清德的臉書粉絲專頁今天換上「挺台灣」的綠色橫幅。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的副總統賴清德12日正式被提名為總統參選人，稍早發表「Team Taiwan挺台灣」談話，宣示2024大選總目標將是總統高票當選、國會單獨過半，同時提出「民主團結」、「民主治理」，以及「民主和平」3大民主行動綱領。同時賴清德的臉書粉絲專頁也換上「挺台灣」的大頭貼及橫幅（banner）。

賴清德的臉書粉絲專頁今天下午換上「挺台灣」的綠色橫幅，並將照片套上「挺台灣」特效框，引發支持者討論。

對此，賴清德辦公室表示，這次的設計以「團結守護」為核心概念，呈現出「守護主場、守護國家」的精神，更以「運動球隊徽章」做為基礎，象徵台灣人們共同爭勝、一心向前的意象。

賴清德辦公室說明，標準字以穩重和延展的結構，營造出強而有力的形象，以及張開雙臂彼此相挺的堅定決心與團結合作，並搭配棒球本壘板的元素，帶出守護主場的核心概念，凸顯出台灣人的勇敢精神及凝聚力。

賴清德辦公室指出，作為資深棒球迷的賴清德，其運動形象深受政治圈及球迷討論，此次融合運動風，不只符合賴清德本人喜好，更象徵要帶領台灣人團結一心、共同取勝，為2024總統大選率先「敲開」序幕。

▲賴清德正式被提名為總統候選人。（圖／記者林敬旻攝）