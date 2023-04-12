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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「賴清德最上手是黑金分贓」！　國民黨批錯誤路線害慘台灣

▲民進黨賴清德總統候選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨賴清德總統候選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨今（12）日已經提名黨魁賴清德參選總統，針對賴陣營自認是在台灣面臨國際局勢挑戰之際可以「立刻上手」的人選，民進黨立委林宜瑾更稱「賴治理台南市的評價遠超過侯在新北市的成績」，國民黨發言人林家興表示，民進黨過去7年內政外交施政無方、諸多錯誤政策害慘台灣，賴清德也是執政團隊一份子，難道沒有責任？「提名賴清德，只是立刻上手民進黨的各項錯誤政策，繼續害慘台灣！」

國民黨副發言人呂謦煒指出，何況賴清德與民進黨治理台南也是劣跡斑斑，南鐵東移案涉及土地開發利益，賴清德市府對弱勢民眾多次抗爭不理不睬；2015年民進黨前中執委郭再欽涉入學甲偷埋爐渣案，毒害良田土地，第一時間竟不起訴；台南台61線以西光電利益龐大，過去的漁村成為了光電場，七股漁民被逼著得上行政院抗議；88槍擊案震驚社會，除凸顯台南黑道沉痾已深，背後也涉及光電利益；就連民進黨台南正副議長選舉賄選案，背後也是蛇鼠一窩。

呂謦煒表示，更不要提賴清德的子弟兵也惡行連連，曾任台南市民政局長與新聞處長的前行政院發言人陳宗彥，遭爆料與酒店業者過從甚密、接受性招待，黯然請辭；台南市前經發局長陳凱凌更涉貪被押，坦承收受現金且接受性招待。其實就連民進黨基層黨員都砲轟台南黑金問題嚴重，迫使賴清德年初不得不命令台南市長黃偉哲站起來道歉，但黃偉哲不過是在收拾賴清德留下的爛攤子而已。

呂謦煒說，從台南就可看到賴清德執政的縮影：民進黨長期執政、未能政黨輪替，儼然成為民進黨黑金貪腐的禁臠。國民黨更要努力守護美麗的寶島台灣。賴清德最上手的不過是黑金分贓，獲益者只有民進黨，受害者卻是全台灣人民。

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