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蔣萬安明首次施政報告　國民黨：尊重在野黨、該護航會護航

▲▼蔣萬安拜會國民黨團。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安拜會國民黨團。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會今（12日）開議，而市長蔣萬安將於明（13日）首次到市議會進行施政報告並備詢。市議會國民黨團今改選書記長，由議員王欣儀獲得過半票數當選，針對明日的施政報告，她說，只要在理性且適當的範圍內都會尊重在野黨，但身為執政黨團，該護航的一定會護航。

國民黨時隔多年再度成為首都的執政黨，王欣儀說，黨團立場就是理性監督、反應民情民意，黨團議員還是會扮演好民代的角色。王說，國民黨也曾是在野黨，面對在野黨可能的杯葛或程序發言行為，只要在理性且適當的範圍內表達，黨團都會予以尊重。

王欣儀強調，只要不是太超過，譬如意識形態、人身攻擊，或一些不洽當的舉動，「身為執政黨團，該護航的一定會護航，也會捍衛蔣萬安的立場」。

至於針對施政報告關切的方向，王欣儀表示，黨團目前沒有特別要針對的方向，將會開放給各議員自行質詢，且多數內容也在上週的「共識營」有和市府局處充分討論。

王欣儀強調，比較希望蔣市府未來在資料的提供上，無論是施政報告或是未來的專案報告，都能夠讓議員們有足夠時間能夠吸收理解；她也提醒，應盡量避免像前朝柯市府時期「報告前才收到相關資料」，讓議員們措手不及。

而蔣萬安今天中午也到國民黨團報告，對於他黨質疑市府只和國民黨溝通，議長戴錫欽澄清，9日的共識營不是府會共識營，而是黨團邀請市府官員利用公餘時刻來交換意見，希望其他黨團不要誤會。

另外，議員應曉薇、吳世正、陳重文也提醒，蔣市府的局處首長不能認為前朝留下的問題與他們無關，且前台北市長柯文哲在任內列管所有大小事，導致市府效率變得很差，蔣萬安應注意。

蔣萬安則表示，未來推動政策一定會持續與議員溝通，聽取最即時、最直接的民意，也會全力配合議員為地方爭取建設、解決問題；他也喊話，希望議會能支持市府追加預算及重大議案，共同合作讓台北市更進步。

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