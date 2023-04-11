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內湖槍擊案槍手超專業　「一流手法曝光」文山區老大也曾遭狙擊

▲內湖槍擊案，傷者照片曝光。（圖／民眾提供）

內湖槍擊案王姓傷者照片曝光，救護人員罕見使用止血帶搶救。（圖／民眾提供）

 記者張君豪／台北報導

北市內湖區10日晚間驚傳知名王姓電視節目製作人（50歲）遭喬裝成外送員的槍手近距離連開15槍，其中2發子彈貫穿王姓被害人左小腿，所幸經救護人員緊急止血，並送往內湖三總救治，才幸運撿回一命，目前仍在醫院觀察。內湖警方表示，王姓被害人無幫派背景也無重大前科素行，但疑似有賭博習慣，不排除當事人在外積欠債務遭債主買凶開槍警告的可能性。

▲10日晚間內湖康寧路發生槍手當街掃射民眾的槍擊案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲10日晚間內湖康寧路發生槍手當街掃射民眾的槍擊案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查發現，槍手行兇前本來穿著黑色上衣，卻套上知名外送平台的制服外套，還在開槍前向死者問路，之後才掉頭找死者麻煩，過程堪稱黑幫道上典型手法「先認人再下手」，懷疑仇家早已交付被害人照片，供槍手認人開槍。

另外，槍手深知警方辦案手法，不僅懸掛假車牌，誤導警方調閱錯誤的機車車籍，而且騎車抵達犯案現場和離開時，均選擇監視器最少的內湖堤外道路，一路從臨近康寧路三段的堤外便道沿著基隆河、內溝溪方向往新北市汐止方向逃逸，由於該區塊監視器較少，加上臨近道路四通八達，導致警方必須投入更多人力擴大調閱監視器。

警方研判，槍手犯案後未必真的要騎車逃逸躲藏，而是要利用警方調閱錯誤車籍及擴大調閱監視器來爭取時間，或可從容預購機票搭機出境潛逃，據此研判槍手是有計畫的預謀犯案，亦不排除是專業黑幫所為。

▲10日晚間內湖康寧路發生槍手當街掃射民眾的槍擊案。（圖／記者張君豪翻攝）

槍手變裝成外送員接近被害人，近距離連開15槍警告意味濃厚。（圖／記者張君豪翻攝）

無獨有偶，2019年12月26日下午，北部十五分幫老大「阿炮」尹男在北市文山區木新路遭槍手近距離連開4槍，其中3槍貫穿被害人大腿，事後歹徒也是從鄰近河濱公園便道向外逃逸，等到警方抽絲剝繭弄清楚涉案槍手的逃逸動線，兇嫌早已搭機離台。

警方分析研判，槍手攜槍當接連開15槍，卻僅有2槍貫穿被害人小腿，明顯示威警告意味濃厚，加上子彈貫穿腿部顯示兇嫌所持可能是威力強大的制式手槍。警方研判，被害人可能在外積欠債務，或有與黑幫結怨事蹟，但因被害人長年製作電視節目，人際關係複雜，兇手行兇動機仍待警方詳細訪談被害人後釐清。

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