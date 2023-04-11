獨／內湖槍擊案不單純！凶嫌扮外送員開15槍　貼牌+避開監視路線

記者張君豪／台北報導

10日晚間台北市內湖區康寧路3段75巷186弄內發生一起民眾遭槍手預謀開槍掃射案件，被害人王男當時走在巷弄內遭到歹徒近距離開槍，槍手疑似尋仇尾隨狙擊，當街近距離掃射連開15槍，王男左小腿被子彈貫穿有4個貫穿傷口，經民眾報警後119救護人員到場將他送往內湖三軍總醫院急救，目前手術仍在進行中，傷者仍昏迷尚未清醒。

▲10日晚間內湖康寧路發生槍手當街掃射民眾的槍擊案。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方獲報後展開調查，發現遭槍擊的王男並無幫派背景，也僅有一次酒駕公共危險前科，身分背景堪稱單純，但槍手騎機車到開槍現場前，預先更換變造車牌，導致警方10日深夜調閱車籍資料時，鎖定另名女性車主，緊急詢問女車主後，發現她的機車仍在家中，案發時並未借人也未騎乘出門，警方據此判斷槍手以變造假車牌貼牌方式犯案，手法相當專業。

且槍手騎車犯案前後都穿黑色服裝，貼牌後到康寧路犯案現場前，還刻意變裝換上某知名送餐公司的送餐員外套，掩人耳目，更增加專案小組清查人別的困難；台北市警局對槍手在住宅區巷弄內連開15槍傷人囂張犯行相當重視，增派台北市刑大外勤隊投入支援偵辦。

但讓專案小組氣餒的是，槍手犯案前後均利用內湖聯外的堤外道路往返，藉此規避台北市組建多年、嚴密數量龐大的警用監視系統，也因此到11日清晨，專案小組連槍手犯案機車、來去動線均無法有效掌握，目前案情陷入膠著。

北市警局鑑識人員在場採獲9mm彈殼共15顆，由該局鑑識中心人員攜回採證化驗。另槍擊現場血跡分佈也進行採證，目前內湖警分局與台北市刑大共組專案小組並報請士林地檢署指揮偵辦，全力緝凶。

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