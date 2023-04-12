「左手拿筷子」被大姑酸很醜！全家秒霸氣反擊　1招挺她超療癒

▲家族聚餐時，有親戚批原PO女兒左手持筷很醜。（示意圖／花蓮衛生局提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

這一家子讓網友直呼太帥了！有人夫表示，一家人參加家族聚餐，老婆去廁所時，親大姊卻唸他，「管管你女兒呀！用左手拿筷子，很醜耶！」也是左手持筷的他沒有打算理會，沒想到兒子突然改為左手持筷，老婆回來見狀也秒懂，展現默契用左手吃飯。槍口一致朝外的舉動，讓網友笑讚，「帥！這才是一家人。」

這位人夫在匿名公社發文，提到兒子今年29歲、女兒27歲，「家族聚餐中，老婆去化妝室時，親大姊對著我說：『你也管管你女兒呀！用左手拿筷子，很醜耶……』」皆是左手持筷的原PO跟女兒聽聞，並不打算理會，照樣自在地吃著菜。

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不過，原本用右手夾菜的兒子，突然換成左手拿筷子並繼續用餐，而老婆從化妝室回來，看到兒子持筷的方式，也用左手拿起筷子吃飯。原PO便回嗆大姊，「用左手吃飯怎麼了？我都吃一輩子了，妳有看我少了哪個器官嗎？」還在心裡笑讚一家人的默契。

▲不少網友都羨慕左撇子能左右開弓。（圖／記者李佳蓉攝）

貼文一出，許多人紛紛豎起拇指，為這家人拍手，「好可愛又有默契的一家人」、「左手人超聰明的，怎麼可以一家整整齊齊這麼讚」、「一家四口都會左右互搏XD」、「好猛……全家左右開弓」、「全家人的默契真優秀」、「一家人沒有錯，還滿團結」、「用很幽默的方式拒絕孩子被言語霸凌，你是一個好爸爸，你們全家很團結，給你100個讚。」

還有網友驚呼，「為什麼你們家的都可以左右開弓？很強欸！」人夫則在留言處透露，「其實我家只有兒子可以兩手很順的拿筷子，我跟女兒都只能左手、右手沒練，我太太只能右手、左手會卡卡但不會掉」，至於為何一家人會這樣做？他直呼，「這幾十年來，被各種多事（的）人糾正無數次……就養成這種默契……」。

原PO還說，他當時有安慰女兒，「有些老人家就是有這樣的毛病，並不是嫌棄妳哪隻手拿筷子，而是看到年輕一代一定要馬上嘴一下，心裡就會覺得，自己這樣很德高望重」，但女兒已經沒放在心上，「我女兒說：『喔！我根本沒打算理她……我餓我吃我爽！』」