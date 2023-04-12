說好懷孕就結婚！「男友聽媽1句」食言了　她苦等8個月心寒

▲男友允諾懷孕就結婚，怎料最後卻食言。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「原來我當初的感動都是自我感動而已！」一名女網友發文表示，她透過線上遊戲認識男友，當初對方告訴她，如果懷孕了就結婚，怎料等她肚子裡有了小寶寶，「他卻跟我說，他媽媽說不結婚才可以領單親補助」，讓她頓時覺得自己是個傻子。貼文曝光後，也引發網友討論。

女網友在「匿名公社」上，以「承諾是一個騙子說給一個傻子聽的」為題發文，提到她透過線上遊戲認識了男友，即便雙方因工作而有不同作息時間，對方仍會在線上等她下班，互道晚安才肯睡覺，而她也為此感動不已，決定交往。

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原PO透露，兩人在一起後，「我把自己獻給他」，而男友也允諾，只要懷孕就結婚，自此之後，雙方只要見面都是在旅館，也不時會做「那件事」。沒多久後，她真的懷孕了，因為男友一句「我養你」，讓她義無反顧的跟著對方，還搬到另個城市。

不過原PO坦言，兩人經濟能力不好，已經懷孕的她不好找工作，只靠男友打零工，生活壓力很大。由於男友還要養父母跟兩個妹妹，原PO不禁懷疑自己是否太衝動，眼看肚子越來越大，對方也沒有提結婚的事，讓她有些擔心，「好幾次跟他談這件事，都吵架收場，只會叫我再緩緩，說他還要跟家裡講看看」。

▲原PO已經懷孕8個月。（圖／達志影像／示意圖）

「今天又跟他吵了一次，我不想小孩出生是掛父不詳！」原PO最後硬起來追問，到底何時要登記結婚？「他卻跟我說，他媽媽說不結婚才可以領單親補助，我到底聽了什麼？」現在肚子裡的寶寶已經8個月大，讓她覺得自己很可笑。

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「最好笑的是你信了」、「好傻、好天真，要你領單親補助的男人就別跟了吧」、「真男人會賺錢養你跟孩子並且結婚，不用讓你領單親補助」、「請問你還在等他醒悟嗎」、「孩子真可憐」、「光是看到『我把自己獻給他』就覺得這種觀念有問題的人不該生小孩了」。

還有些網友大歪樓，「是哪一款遊戲認識的？我現在立刻下載」、「路過只想問一下什麼遊戲可以找到伴」、「可以告訴我是哪個遊戲嗎」。