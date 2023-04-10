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一個人吃飯「遇1狀況」超尷尬！她曝類似經驗：默默收光了

▲吃飯,宵夜,零食,堅果,垃圾食物,漢堡,減肥。（圖／unsplash）

▲一個人吃飯。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

一個人用餐相對自由，但也因為沒有其他同行者，做某些事可能會覺得有點尷尬或綁手綁腳，就有網友發文表示，她某次吃飯突然想上廁所，就不知該如何是好。不過貼文曝光後，也有網友認為，就算有同行者，用餐到一半突然想上廁所還是很尷尬。

這名網友在Dcard上，以「一個吃飯最尷尬的是」為題發文，提到她之前用餐時，突然肚子痛想上廁所，讓她不知道應該先吃完再去，還是先去廁所再回座位吃，總不可能把食物帶去廁所吃吧？

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貼文曝光後，隨即有網友熱心給建議，「我的經驗是拜託隔壁桌的女生幫我顧一下」、「我蠻常一個人吃飯！我都會帶一件外套，不論夏天冬天，上廁所時，外套掛椅子上，包包跟著進廁所」、「跟店員講一下」。

▲▼廁所,公廁,馬桶,洗手間。（圖／資料照）

▲原PO用餐到一半突然想上廁所。（示意圖／ETtoday資料照）

也有網友認為，「你以為兩個人就不尷尬嗎？上禮拜跟男友去吃飯，吃一半他跑去蹲了半小時，被迫顧桌的我等一等肚子也開始......」。

另外，還有些網友留言回應，「讓我想到我朋友之前跟我說過，她在火鍋店打工，那天有一桌客人是自己去吃，客人吃到一半去上廁所，剛好負責收那區的服務生是新人，他什麼都沒問就默默的把客人吃到一半的食物收得乾淨溜溜，客人回來直接傻眼」、「我有次一個人去吃火鍋，剛點完餐突然肚子痛，衝去廁所拉肚子拉了20分鐘，那間店只有一間廁所，出來發現有人在廁所門外排隊已經不知道等多久了，超不好意思的」。

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吃飯用餐廁所尷尬Dcard

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