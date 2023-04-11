「副駕是女友專屬！」姊弟親密4行為惹怒女友　眾嘆：果然是高中生

▲弟弟讓她坐副駕位置，女友超不爽。（示意圖／pakutaso.com）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，讀高中的弟弟跟女友吵架，原來女友覺得姊弟倆太過親密，弟弟會幫她剝蝦、送花、穿她衣服、弟弟開車她坐在副駕駛，讓女友很不是滋味，要兩人保持距離，她因此很無奈。對此，網友認為互動很正常，有問題的是弟弟女友，搖頭嘆「果然是高中生」。

女網友在Dcard上發文，列出弟弟女友不爽的4點，第一點是，弟弟主動剝蝦，女友以為是要給自己的，卻看到弟弟把蝦子放進原PO碗裡。第二點是，生日時弟弟送花，女友看到訂單紀錄以為是送要自己的，結果收禮人卻是原PO； 原PO說明，身邊的人都知道她喜歡花，甚至還有一間房專門擺花，弟弟也跟女友解釋，「弟弟還帶她去看我專門放花的房間，聽說看完之後更生氣了」。

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第三點是，弟弟穿她的衣服，有些衣服買了很少穿，只穿過3、4次，於是轉手給弟弟，某次女友在照片上看到她跟弟弟穿一樣的衣服，「她覺得這樣一起穿衣服很噁心，而且還是姊弟」。

▲女友吃醋，要姊弟倆保持距離。（示意圖／記者曾筠淇攝）

最後一點是，弟弟開她的車去載她，女友坐在後座，她坐在副駕駛，女友不爽覺得不被尊重，吵著要坐副駕駛座，「她覺得副駕駛只有女友可以坐，當下聽到就很不爽，車子是我的，還要我讓位給她」。

弟弟女友要兩人少接觸，不過原PO一個月給弟弟1萬5千元的零用錢，「可以說，他們小情侶出門有一半都是花我的錢」，女友甚至還不滿家裡的事業由原PO接手，希望弟弟畢業後可以接手經營，自己也能去上班，讓她傻眼直呼「他女友已經開始插手家裡生意了，真的是很賢慧呢」。

貼文曝光，網友認為原PO沒有做錯，「妳和妳弟的這幾項互動都很正常，是他女友怪，勸妳弟快逃，他女友感覺控制欲很強，而且很物質」、「超級普通欸，她是不是知道你們同居10幾年，而且還有血緣關係」、「我也覺得這樣很普通欸，我是強烈建議不用再給弟弟零用錢，花在那種女人身上實在太浪費」、「我也好想要有這種姊姊，不過妳弟的女友真的好煩，是我一定分」、「姊姊，我也要零用錢」。