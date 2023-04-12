類表態！被問「自己的規劃、節奏」　侯友宜：隨時可以上場

▲侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選態勢逐漸明朗，國民黨主席朱立倫昨日表示，「就我所知，當然是準備好了」。侯友宜今（12）日受訪時表示，黨有自己的規劃、節奏，一切為國為民同心齊力；媒體追問，他的節奏又如何？侯說，平常就有做好準備，隨時讓自己可以面對所有挑戰，「隨時可以上場」。

對於國民黨2024總統人選尚未公布，朱立倫昨日表示，「我們當然是完全準備好了」，只是會根據整個主客觀環境，最適當的時機宣布徵召。

對此，侯友宜表示，主席在這整個過程讓團隊凝聚力量更強，而黨有規劃、節奏，一切為國為民同心齊力的努力

媒體追問，那自己的節奏呢？侯友宜今日回應與以往更加不一樣，他先表示，新北市目前還有很多工作在進行當中，像美術館、軌道建設等，都會把事情做好。話鋒一轉他說，當然自己本身平常就會做好準備，隨時讓自己能夠面對所有挑戰，「隨時可以上場」。

媒體再問，目前已經準備好上戰場了嗎？侯說，他歷經15個職位，在每個過程中都隨時做好準備，因唯有接受挑戰，面對困難，都要為國為民奉獻最大的心力。

另，媒體問到，國民黨副主席連勝文表示，要參選總統的人需要說服大家支持他？侯回應，他的工作職場生涯中，不是只有今天的職位，每個職位都會盡心盡力把事情做好。

