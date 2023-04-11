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侯友宜遭酸「hohoGPT」卻喊防詐騙　卓冠廷：是機器人還是NPC？

▲侯友宜受訪。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜接受媒體聯訪。（資料照／新北市政府提供）

記者呂晏慈／台北報導

被藍營視為2024總統大選最強母雞的新北市長侯友宜，面對媒體時「固定作答」模式，遭譏是「hohoGPT」，然而侯友宜面對質疑11日稱「不能忽略它（ChatGPT）的影響力」，再度引發討論。民進黨發言人、新北市議員卓冠廷諷刺，「侯市長是機器人還是NPC（指電玩中的非玩家角色）？」這回答再次證明侯友宜不耐打。

媒體今天詢問侯友宜，綠營批評侯友宜的回覆很像「hohoGPT」，還說侯友宜是高雄市前市長韓國瑜的降級版，侯友宜怎麼看？侯回應，「其實打造ChatGPT的奧特曼執行長說過，這個ChatGPT我們不能忽略它的影響力，尤其在勞動力、選舉散播假訊息，我們最要提醒的就是政府要預防，小心被有心人用這個技術來詐騙或是來作不法行為」。

對此，卓冠廷表示，侯友宜今天對於「hohoGPT」的回應，真的很誇張，這也是他不耐打的再一次證明。

卓冠廷批評，侯友宜今天的回應荒腔走板，搞不清楚ChatGPT目前在台灣社會被廣泛應用的樣態，只能從腦海中撈出，對於ChatGPT僅有的關鍵字「創辦人奧特曼」、「ＡI」、「防詐騙」，詐騙這個領域是他最熟悉的，彷彿回到「侯探長」在受訪，但記者問的不是侯對犯罪預防的高見，是問侯對於被批評總是跳針、答非所問、廢話機器人回應的說法。

卓冠廷隔空詢問，「侯市長，市政題你已經都用『好好做代誌（台語，好好做事情）』機器人回應敷衍掉了，您的國政題呢？外交題呢？兩岸題呢？」

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