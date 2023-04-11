郭台銘表態參選傷團結？　朱立倫：他一定支持國民黨最後決定

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前從美國返回台灣後，公開向國民黨鞠躬道歉並表態爭取提名參選2024總統，更透露之後還有訪日行程，劍指2024動作頻頻。國民黨主席朱立倫今（11）日受訪時肯定，郭台銘是藍軍非常重要的資產、一份子，在科技、經濟貢獻是大家有目共睹，到日本去訪問都祝福他一切順利，同時強調，最終郭台銘一定是支持國民黨最後的決定。

▲朱立倫「進步議題青年沙龍：台灣金融與農業科技的未來展望」聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

朱立倫今（11）日出席「孫運璿學人有約客廳會系列第3場，進步議題青年沙龍：台灣金融與農業科技的未來展望」，會前接受媒體聯訪，被問到郭台銘表態參選，近日將訪日動作頻頻，最近雙方有聊過嗎？郭的動作會否影響黨內團結？

朱立倫首先表示，郭台銘是藍軍非常重要的資產，也是非常重要的一份子，郭在科技、經濟的貢獻是大家有目共睹。朱接著說，郭到日本訪問，祝福他一切順利，希望大家都能夠用祝福的心情看待。

朱立倫強調，郭台銘自己也強調過，他最後一定是支持國民黨最後的決定，大家都團結在一起，這才是大家最需要的答案；朱立倫也透露，國民黨已完全準備好，並在3月就完成了黨內整合，並預告將根據主客觀環境，於最適當的時機進行徵召。