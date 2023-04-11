侯友宜論述太差？　連勝文反讚「口才好」：我都聽得一愣一愣

▲連勝文受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新北市長侯友宜屢遭外界質疑口才及論述不佳，恐成為未來總統選戰的硬傷。國民黨副主席連勝文對此表示，反而覺得侯的口才非常好，因為聽侯友宜講很多事情，「經常聽得一愣一愣，覺得非常精彩」。至於幾時才會正式徵召總統候選人，連強調，絕對不可拖到7月，目前黨中央都在快馬加鞭，也跟候選人是否準備好有關。

連勝文今（11）日出席「孫運璿學人有約客廳會系列第3場，進步議題青年沙龍：台灣金融與農業科技的未來展望」，會前接受媒體聯訪，被問到怎麼看接下來國民黨總統候選人很可能就是侯友宜，但他的口才跟論述不好，可能成為選總統的硬傷？

連勝文對此表示，他沒有覺得侯友宜的口才不好，「我反而覺得他的口才非常好」，尤其私底下碰面幾次，一些場合聽到侯友宜講很多事情，「我經常聽得一愣一愣，覺得非常精彩」，所以不認為侯的口才不好。連勝文並研判，應該是侯現在身為新北市長、在新北市服務，講的事情都跟新北市政有關，「比較實在、比較踏實」，並重申不覺得侯的口才不好。

至於國民黨總統提名速度是否需要加快？連勝文表示，他個人覺得總統候選人提名絕對不可拖到7月，那就太遲緩了，至於是5月還6月，則跟內部作業效率有關；就其了解，大家都在快馬加鞭，而也跟候選人是否準備好有關，但這方面連表示無法幫候選人代答。

面對支持者的焦慮感，連勝文說，如果大家都擔心候選人還沒確定，最好的辦法就是幫助心中理想的候選人來造勢、辯護、發聲，也許還可以花更多時間去交朋友，也就是幫國民黨爭取支持者，尤其明年要投總統、區域立委、不分區立委3票，所以還是希望爭取更多民眾對國民黨的認同，所以與其關在家焦慮，不如出門做事，這比較實在一點。