侯友宜召開聯合會議　表揚防災企業+志願人員及區公所

▲侯友宜市長表揚防災企業、績優志願人員及區公所 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府11日下午2時在災害應變中心召開2023年第1次全民防衛動員準備業務，及災害防救及全民戰力綜合協調會報聯合會議，頒發企業防災合作感謝狀，及2022年度績優災害防救志願人員獎狀、災害防救深耕計畫績優區公所，侯友宜市長特別親自感謝及公開表揚。

新北市企業防災工作在2008年推動至今，已有187家企業熱心參與合作，今表揚31家績優企業，以多元方式參與防災合作、輔導、宣導及演練，協助企業提升自主防災能力，輔導企業更新防災計畫及強化防災編組，並針對企業之自主防災演練提供指導，讓企業面對災害衝擊時能將損害減至最輕，融入地方防災體系，希望在2026年達到企業防災500家目標。

新北市永和、新莊、新店、土城、三芝、萬里等6個區公所，榮獲2022年管考特優及新北市災害防救志願人員30名，對災害防救工作的奉獻與付出，並給予肯定，新北市這幾年執行災害防救深耕計畫之成果有目共睹，已連續8年於內政部全國評鑑獲得特優肯定。

同時新北市政府也展示可供平戰轉換的智能科技系統-3E防災網成果展，介紹EDP「全災型智慧指揮監控平臺」、新北災訊E點通 及EMIS「災害緊急應變系統」三大E化應變系統，災害發生時或戰時完整支援及整合中央與地方防救災系統及監測資料，解決「事故難管理」、「情資難彙整」與「災（戰）時難決策」複雜性問題，爭取黃金救援時機。

侯友宜市長表示「防災重於救災 離災優於防災」面對各種不同類型的災害，必須做好事先預警跟準備工作，共同合作及安全守護，讓新北市民生命財產安全更有保障，讓「新北好、北台好、千萬人共好」。