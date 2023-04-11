侯友宜遭酸「hohoGPT」　他反擊：綠才像半成品AI「選舉必潑髒水」





▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

被藍營視為2024總統大選最強母雞的新北市長侯友宜，面對媒體時「固定作答」模式，遭綠譏是「hohoGPT」。對此，新北市議員呂家愷反批，綠營才像半成品AI，被設定成「每逢選舉必潑髒水」，民進黨民生議題不做好，還有餘力揶揄政敵，真的是把當台灣百姓「塑膠」，「這樣的政府終究會被人民唾棄、換掉」。

針對民進黨立委林俊憲、新北市議員卓冠廷批評侯友宜論述像「ChatGPT」，呂家愷強調，侯友宜在受訪時所提及的內容，完完全全不是像卓冠廷所言「抓關鍵字」來回答問題，而是OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）過去的公開發言，卓冠廷才是荒腔走板，不知道這是奧特曼本人接受ABC專訪時展現的憂慮。他直言，卓冠廷和林俊憲玩這種一搭一唱的無聊口水仗，到底是誰沒在做功課？

呂家愷提到，奧特曼當時認為ChatGPT將是「人類到目前為止開發出來的最偉大科技」，但坦言有點害怕自己所開發出來的人工智慧；包括該技術遭到威權政府利用，並開發這項強大的科技。他也憂心有心人士，會利用此技術進行大規模的不實宣傳和惡意網路攻擊。

此外，為何卓冠廷在臉書上談到詐騙，就寫的如此激昂，呂家愷笑稱因為這大概是民進黨近年來最大的痛處。因為蔡英文政府執政6年多來，打擊詐騙成效不彰，且兩岸共同打擊犯罪制度失靈，即使捕獲嫌犯，也往往無法定罪，台灣已經淪為詐騙之島。

最後，呂家愷認為，民進黨的選舉方式才更像未開發完成AI，腦袋被設定成只會不斷潑髒水，攻擊在野政敵，其他什麼都不會；民生議題不管、無能維護臺海安全，還有餘力揶揄侯友宜的市政主軸而沾沾自喜。呂家愷痛批這樣的執政者，終究會被人民給唾棄、被替換。

國民黨文傳會副主委江怡臻也說，民進黨有時間關注侯友宜的言行，不如認真打擊詐騙。蔡英文政府執政6年多來，打擊詐騙成效不彰，兩岸共同打擊犯罪制度失靈，即使捕獲嫌犯，也往往無法定罪，台灣已經淪為「詐騙之島」。

江怡臻說，民進黨發言人與其對侯友宜生氣，不如對蔡英文生氣，蔡總統不要再扯賴清德選總統的後腿了。

