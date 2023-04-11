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她不婚不生「升官被慘拔」　全場看傻！老闆：生孩才有優先權

▲▼老鳥,前輩,新人,菜鳥,主管,慣老闆。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲公司口頭規定，主管職生越多小孩，才有機會升官。（示意圖／非新聞當事人／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

台灣去（2022）年僅有13萬8986名「虎寶寶」誕生，創下史上新低。對此，一名男網友驚呼，老闆要增加生育力，口頭規定主管職「有生養小孩的有優先升遷權」，且生越多越加分。而某部門一位熟齡女主管本來要升官，卻因不婚不生，親眼看著被另一位三寶媽搶走職位，讓原PO看傻「這樣合理嗎？」

一名男網友在PTT傻眼直呼，老闆為了要救國家生育力，最近竟下達一道嚴格的升遷條件，就是主管職部分，「有生養小孩的有優先升遷權，男女皆同，小孩越多加分越多！」

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結果一位終極苦主現身，原PO說，某部門的熟齡主管本來要升官，礙於至今不婚不生，「就被另一個生3個小孩的人搶走升遷機會！」對此，女主管向原PO求問，「公司這樣有沒有違法？」

面對公司「口頭表達」的新政策上路，原PO也訝異直呼「大家覺得這樣合理嗎？能刺激生育嗎？」

底下網友熱議「笑死...不看能力看生育率，這公司沒救了吧」、「笑死，爛公司才會明文規定？」「又不是只有小孩要養，爸媽也要養啊」、「爛公司！先跑了」、「離職啊，有啥好問」。原PO也回應，這政策「沒有明文規定，也沒有會議紀錄！」

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