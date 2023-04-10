水管版行人地獄！他絆倒撞頭隔天昏迷...1個月後亡　騎樓攤商慘了

▲林男被肉圓店前水管絆倒撞到頭，隔天昏迷送醫治療了1個月後仍不治，店家老闆過失致死判刑得坐牢。（圖／翻攝自Google Maps）



記者蔡怡萍／高雄報導

高雄林姓男子深夜經過一家肉圓店門口，遭設置在騎樓的排水軟管絆倒、正面著地慘摔，本來以為只有皮肉傷爬起後就自行返家，不料隔天一早頭部劇痛、隨即陷入昏迷，治療1個多月後仍不治死亡，肉圓店老闆因為關店後沒將水管收起，導致林男絆倒撞傷腦部、最終多重器官衰竭而死，遭法院依過失致人於死罪，處有期徒刑1年。

判決指出，郭姓肉圓店老闆承租高雄一處大樓1樓做生意，在騎樓自行裝設了排水軟管至地面排水孔，而2020年12月3日晚上近10點，同大樓81歲林姓男住戶出門買宵夜，經過該店門口時，左腳不慎被水管勾住、身體先撞鐵門後再正面朝下倒地，路人見狀急忙上前攙扶，林男表示有撞到頭，但目視只有左眉撕裂傷，稍微止血後就先返家休息。

豈料，隔天一早林男出現劇烈頭痛，向家人告知後不久就失去呼吸心跳，緊急送往醫院搶救雖恢復生命跡象，但仍持續在加護病房昏迷，治療1個多月後，因多重器官衰竭、肺炎併呼吸衰竭、冠狀動脈疾病而宣告死亡。

家屬追查致死原因，肉圓店郭姓老闆到案後表示，開店營業時他負責設置水管以利排水，並做防護措施以免他人勾到，關店時也會將水管收起，坦承當天這麼剛好沒有收水管，但主張隔壁店家的監視器沒照到林男確實遭水管絆倒的畫面，且林男已屆高齡、自身有許多慢性疾病，無法排除是個人因素突然頭暈摔倒才撞到。

但法官傳訊當時隔壁的證人，表示聽見撞擊聲後上前查看，林男已臉朝下趴地、腳部超過水管，替他稍微止血後林男說「沒事」還能走回家；另一名證人甚至強調「自己也曾被肉圓店的水管絆到，但因年輕反應好才沒摔倒」。

法官綜上所述，並查看監視器影像，林男經過該處時受到拉力而往左前傾倒，認為肉圓店在騎樓設攤位，壓縮到行人可走的空間，行人經過時，左腳會非常靠近該水管騰空形成的縫隙，林男確實因絆到才重摔，郭姓老闆未盡收妥水管的義務行為，造成林男重摔不幸身亡，歷時2年審理期間郭男都否認犯行，林家屬要求賠償500萬，郭表明只願賠償28萬，認知差距過大未能和解，審酌無前科、還算有彌補之誠意，依過失致人於死罪，處有期徒刑1年，仍可上訴。