主管強迫清明節加班！員工在公司群開嗆「哈巴狗」　結局大逆轉

▲員工被要求加班嗆爆主管「引部門集體辭職」，結局大逆轉。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸中國電子科技集團（CETC，以下簡稱「中國電科」）近日傳出，有員工不滿平常超時加班工作，結果清明節又被要求加班，氣得大罵主管、引發部門集體請辭。對此，大陸警方調查後表示，當事人（陳姓男子）根本不是中國電科員工，陳男是因為應徵工作未被錄取，才會假造對話截圖報復。

▲員工清明節被要求加班，氣到在公司群組嗆主管。（圖／翻攝自微博）

微博瘋傳的對話截圖可以看見，2個群組名稱分別是「CETC軟件開發課」、「CETC成都事業部」。一名主官在群組表示，清明節需要2人加班，由於沒有人自願報名，所以他直接點名2位員工陳金與陳志龍，結果被點到名字的陳志龍當場拒絕並嗆他，「我去個鎚子，你想當哈巴走舔領導，麻煩別帶上我們！」

陳志龍狂嗆主官，「最近哪個兄弟不累，天天加班，一將無能，累死三軍，設備與工藝找麻煩時，你怎麼不敢兇他們，就會窩裡橫」、「就知道安排加班，加你妹啊，你不知道讓他們升級設備，培訓人員，什麼問題都找我們，我們不需要休息」、「別扯有加班費，你清明節上24個小時，我分你24個小時的加班時間」。

主管見狀還想威脅陳志龍說，「我已經截圖給領導了，成年人了，自己說的話自己負責」，沒想到陳志龍則直接回嗆，「好哇，我明天坐等人事來辭退我」。不料在陳志龍揚言辭職後，部門的同事集體響應，用同一句話嗆主官，「+1，坐等人事，要走一起走！」

▲員工清明被要求加班，氣到在公司群組嗆主管。（圖／翻攝自微博）

陳志龍在部門群組罵完後，又跑到400多人的公司大群組開嗆，「各位領導，開發課的兄弟們基本上加班都是一百多小時，這個月天天早8幹到晚上11點，我就想問，我們簽的是勞動合同還是賣身契」、「我們在加班的時候，你們（主管）在幹什麼」。

事件延燒後，引起大陸政府關注。四川省總工會5日表示，根據網路曝光的情況，工會正與成都市總工會深入開展調查核實工作，若確實存在違反勞動法的情況，將採取措施，堅決維護職工合法權益，並且將積極介入涉事企業，敦促企業開展集體協商，聆聽勞工心聲。

▲大陸警方調查，截圖內容均是不實指控。（圖／翻攝自微博）

不過事件經過2天調查，劇情發生驚天大逆轉。根據新華社報導，大陸警方調查中國電科後，發現當事人陳志龍從未入職中國電科或相關企業，因為日前向中國電科求職卻未被錄取，才會假造對話截圖報復中國電科，陳男散佈謠言的行為已經違法，目前已對其進行行政拘留處罰，案件仍在進一步偵辦中。