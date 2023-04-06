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同事狂喊離職卻不走　他傻眼「1種人離職超狠」！全場認證

上班,想睡覺,失眠,愛睏。（圖／記者李佳蓉攝）

▲常喊離職的人，似乎只是發牢騷而已。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

真正想離職的人，就怕露了口風，阻擋未來的「好薪情」！一名網友笑虧，有一種同事天天發牢騷，還四處聲張想離職，殊不知最後遞出離職單的人，永遠是最少話的低調同事，讓原PO噴笑發問「這是正常現象嗎？」文章曝光後，一票過來人認證「我同事資深6年平時安靜，離職7天閃人！」

一名網友在PTT表示，職場上有一種同事，就是口口聲聲抱怨公事，還同時討拍要離職，結果到頭來對方不但沒離職，「反而不說話的同事幾乎都會離職」，讓原PO不禁笑虧「這是正常現象嗎？」

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文章曝光後，網友紛紛熱議，「正常啊～會離職的早就拿離職單了」、「哈～這種人多囉」、「散發負能量到你身上啊」、「老屁股的口頭禪，喊給別人走的」、「因為沒錢」、「有些人就是賤嘴又沒氣魄」、「不少人是純嘴砲，根本沒在找新工作」、「的確！嘴巴愈會講離職的人更不會走」、「會叫才有糖吃啊，你都知道了...老闆當然也知道，早就加薪多少次了」。

不少網友也認證，無徵兆就是超狠的離職法，「我同事資深6年平時安靜，離職7天閃人」、「會叫的狗不咬人+1，真的要離職的都很安靜」、「會離職的都是無徵兆」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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