老闆砍獎金「員工不幹了」！驚覺1專業只有他會　業務將癱瘓90天

▲日本沖繩宮古島一間屠宰場取消獎金制度，讓唯一會宰殺大型動物的員工不續約，導致屠宰業務直接癱瘓，圖與本文無關。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本沖繩宮古島一間農會旗下的屠宰場近日成為網友討論的焦點，該屠宰場近日與員工進行續約時，提出取消獎金的條件，讓一名男員工憤而不續約離開。沒想到，整間屠宰場只有該名男員工會宰殺牛、馬等大型動物，瞬間讓公司的肉品作業停滯。

綜合日媒報導，日本電力、燃料等運輸成本上漲，肉類屠宰成本也因此上調。因此，該屠宰場近期與5名負責屠宰工作的員工續約時，提出取消獎金制度的條件，導致一名員工3月17日不續約而離開。

由於整間屠宰場只有這名男員工會屠宰大型牲畜，因此屠宰場內的從3月18日起開始無法屠宰肉類。公司為了面對人力、專業需求，立刻送3名員工到南城市的肉類加工中心學習，但預計需要至少90天才能學成歸來。

然而，即使緊急派員受訓，日本5月是大型動物屠宰需求的旺季，目前屠宰場呈現癱瘓狀態。

面對屠宰場的困境，沖繩農會表示，目前正在考慮將牲畜送往本島屠宰並補貼運輸費用，但關於簽約的細節不予回答。

此文經轉致PTT引起網友討論，「科技業退隊流真實事件聽過不少，一個比一個精彩」、「業界鬼故事啊，不少見吧」、「老闆搞到某項技能只有約聘員工會也是一絕」、「小公司常常這樣啊，鬧翻才發現沒人能替代」、「大動物的屠宰很耗體力，也需要技術，把人砍了臨時找不到人正常」、「 不過現實更多的是，公司沒你也不會怎樣」。