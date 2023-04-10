主管嫁女兒不收禮！她見1幕仍給6千紅包　入座卻後悔：可以拿回來嗎

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

到底該不該包禮金？一名女網友表示，先前主管告知女兒的婚禮不收禮，歡迎大家參加，但她到現場卻發現門口有擺放禮桌，因此還是包了6千元紅包，也不禁猜測「當時主管應該只是說客氣話」。但等到入座後才知道真相，其實根本不用包禮金，讓她相當錯愕，直喊「我可以去拿回來嗎？」文章曝光後掀起討論。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文表示，先前主管邀請他們去女兒婚禮時，有提到「我們不收禮」，所以她去參加時沒有特別準備紅包。但到了現場卻發現門口有擺放禮桌，也有人在收點禮金，讓她嚇了一跳，心裡忍不住嘀咕「不是不收禮嗎？難道主管當時只是客氣話罷了？」由於她和主管的交情還不錯，所以沒有多想就去和櫃台要了紅包袋，並包了6千元。

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等到原PO入座後，就好奇問同桌的人都包了多少，沒想到大家都說沒有包，之後一名長輩還說，是因為新郎新娘是大學班對，有很多同學比他們早結婚，包了很多紅包出去，所以才在門口擺放禮金桌，希望能夠回收一點，但「只收新郎新娘的同學同事啊！父母這邊是沒在收喔」。她聽到後相當驚訝，直喊「我可以去拿回來嗎？」可是望向門口，發現禮桌已經收掉了，不禁嘆道「覺得自己真的很冤吶」。

不少網友看到後紛紛表示，「認了吧~至少讓主管覺得妳有禮了，會讓他印象深刻有好感」、「不要拿，讓主管自己還給妳，反而主管會覺得妳有重視，就算沒拿回，對妳未來職場有幫助」、「這個一般事後都會退回」、「主管：嗯！這個員工有誠意」、「如果有備註，一般會退回來，等等看，主管會覺得版主很有禮節」、「主管要是知道，應該會把禮金退回來給苦主吧」。