傳大陸再送貓熊！　蔣萬安：要動物園就瀕危動物保育進行評估

記者袁茵／台北報導

外傳中國大陸希望再送大貓熊來台展現善意，農委會主委陳吉仲10日回應，所有野生動物進出口都有相關程序，若專案小組開會認定沒問題，就可以讓貓熊來台，但也要看北市府是否有提出申請。台北市長蔣萬安10日表示，已請動物園做全面了解與研議，特別就瀕危動物保育進行專業評估。

▲台北市長蔣萬安視察信義線東延段工程進度。（圖／記者袁茵攝）

象徵兩岸交流意義的大貓熊團團、圓圓於2008年由中國大陸贈送來台，在台期間，擄獲了不少大小朋友的心。但團團不幸於2022年11月19日病逝，目前動物園只剩下3隻母貓熊圓圓、圓仔、圓寶，使不少喜愛大貓熊的民眾感到傷心。

針對外傳陸方希望再送大貓熊，相關時程有無與中央討論？蔣萬安10日上午視察信義線東延段工程進度時表示，已請動物園等單位做全面了解和研議，特別請動物園就瀕危動物保育做專業評估，讓北市能夠參與瀕危動物保育，也是非常重要的事。

至於會不會將貓熊議題納入今年雙城論壇範圍？蔣萬安僅說，會先從專業角度全面了解。媒體追問，若等到雙城論壇，是否讓已到適婚年齡的圓仔等太久？蔣萬安笑稱，這真的非常專業，其實也有聽取動物園報告，在瀕危動物保育扮演一定角色，對台北市來說是很重要的事情。