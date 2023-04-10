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賴清德子弟兵籲王世堅「戰力朝黨外」　國會沒過半如何信賴台灣？

▲▼▲▼民進黨・自民黨 台日2+2會談 羅致政 郭國文 自民黨參議員堀井巖、眾議員國場幸之助（圖／民進黨提供）

▲民進黨立委郭國文力挺同黨立委何志偉，圖非新聞畫面。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨將於4月17日開始辦理立委初選民調，台北市第二選區（大同區、士林區38里）現任立委何志偉拚連任，面臨資深市議員王世堅挑戰。何志偉10日找來黨主席賴清德子弟兵、新系立委郭國文合體掃街，火力全開嗆對手「小我不要來亂這個大局」，還批評王世堅自稱要退休一事說，「如果不想選的話，就讓年輕的來」；郭國文也語重心長地說，希望王世堅不要把力氣浪費在黨內，「國會過半沒辦法達成，要如何信賴台灣？」

郭國文今天下午穿上何志偉的背心，接受媒體聯訪，隨後陪同何志偉掃街拜票。他表示，從2024年的角度來出發，未來9個月還充滿許多變數，民進黨在國會選舉要邁向過半，以席次最大化為目標，何志偉從市議員開始耕耘選區，已經歷經12年之久，當初還為此放棄美國國籍，相信他對這塊土地有一定程度的熱愛，「應該讓他繼續連任」。

郭國文直言，或許過程中有些支持者對何志偉有一些情緒，但他認為，應該顧全大局，再給何志偉一次機會，讓何志偉留在國會，相信何志偉會把這一席守得很好，也會越做越好。他說，「期待志堅兄把他的戰力朝向黨外」，每位黨員都希望民進黨能夠勝選、延續總統蔡英文路線，在這個大目標上國會過半非常重要，不要把力氣浪費在黨內，「國會過半沒辦法達成，要如何信賴台灣？」

▲▼何志偉於中常會前受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立委何志偉。（資料照／記者呂晏慈攝）

何志偉則說，拜託大家初選民調全力支持何志偉，郭國文一直都是他學習的對象、在立法院的好朋友，兩人2019年一起被民進黨徵召投入立委補選，最終守下立委席次，「我們都是信賴的，信賴台灣的」。

媒體關切，王世堅接受媒體訪問時透露，自己再選一次就要退休了，是否認為他打出「敬老尊賢」牌？何志偉酸說，既然他要退休了，這是他個人的事情，不要用小我來破壞大局。他強調，自己還很年輕，也是立法院外交及國防委員會成員，幫台灣、中華民國在國際社會交朋友，「既然要退休了，這都是自己（王世堅）的私事，如果不想選的話，就讓年輕的來」。

何志偉指控說，「他（王世堅）要賴清德親自下來跟他拜託、跟他協調，我覺得有點在欺負主席，我不是很喜歡這樣的氛圍」，民進黨中執會曾通過「誠信條款」，期待國會席次最大化，王世堅也在那邊murmur（指碎碎念）、講東講西，「誠信本來就是做人的基本原則，結果他居然說，誠信這兩個字是在羞辱他，我感到非常的遺憾」，不清楚為什麼王世堅要衝著黨中央來，今天拿這個東西在那邊講，所有民進黨支持者都不清楚他在說什麼。

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